    सलमान खान को पाकिस्तान ने घोषित किया 'आतंकवादी', बलूचिस्तान को अलग देश बताने पर बौखलाया पड़ोसी मुल्क

    By Swaraj Srivastava Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 07:37 PM (IST)

    पाकिस्तान सरकार ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को 'आतंकवादी' घोषित किया है। बलूचिस्तान को अलग देश बताने के बयान के बाद यह फैसला लिया गया। उन्हें आतंकवाद-रोधी अधिनियम की चौथी अनुसूची में शामिल किया गया है। बलूचिस्तान सरकार ने उन्हें 'आजाद बलूचिस्तान' का सूत्रधार बताते हुए निगरानी सूची में रखा है। रियाद में एक कार्यक्रम के दौरान सलमान खान के बयान के बाद यह मामला सुर्खियों में आया।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को पाकिस्तान की सरकार ने 'आतंकवादी' करार दिया है। सलमान खान द्वारा बलूचिस्तान को अलग मुल्क बताने के बाद पाकिस्तान में उनके खिलाफ यह फैसला लिया गया है।

    मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पाकिस्तान की सरकार ने सलमान खान को आतंकवाद-रोधी अधिनियम (1997) की चौथी अनुसूची के तहत रखा है। चौथी अनुसूची में उन लोगों को रखा जाता है, जिन पर आतंकवाद से जुड़े होने का संदेह होता है।

    सलमान खान को निगरानी सूची में रखा

    बलूचिस्तान सरकार के गृह विभाग द्वारा 16 अक्तूबर 2025 को एक अधिसूचना जारी की गई थी, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। इसमें सलमान खान को निगरानी सूची में रखते हुए वजह बताई गई है कि वह आजाद बलूचिस्तान के सूत्रधार हैं।

    मामला तब सुर्खियों में आया था, जब रियाद में आयोजित एक कार्यक्रम में सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान शामिल थे। इस दौरान सलमान खान ने कहा था, 'इस समय यदि आप एक हिंदी फिल्म बनाएं और उसे यहां रिलीज करें, तो वह सुपरहिट होगी।'

    सलमान ने आगे कहा था, 'यदि आप एक तमिल, तेलुगु या मलयाली फिल्म बनाते हैं, तो वह सैकड़ों करोड़ रुपये कमाएगी, क्योंकि यहां कई देशों के लोग रहते हैं। बलूचिस्तान के लोग हैं, अफगानिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, हर कोई यहां काम कर रहा है।'