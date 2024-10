बच्चों से मिले और फिर पहना काला चश्मा, स्वैग के साथ हुई एस जयशंकर की PAK में एंट्री; VIDEO

फ्लाइट से उतरने के बाद पाकिस्तान के अधिकारियों ने जयशंकर का अभिवादन किया। इसके बाद पाकिस्तानी बच्चों की तरफ से उन्हें गुलदस्ता दिया गया। फिर विदेश मंत्री जयशंकर ने चलते-चलते स्वैग के साथ अपने कोर्ट से एक काला चश्मा निकालकर पहना। उनका यह अंदाज सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।

#WATCH | EAM Dr S Jaishankar arrives in Rawalpindi, Pakistan for the 23rd Meeting of SCO Council of Heads of Government.



(Source: PTV) pic.twitter.com/BMIxwWWINk