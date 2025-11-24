'सिंध भारत का हिस्सा...', राजनाथ सिंह के बयान से तिलमिलाया पाकिस्तान; कहा- 'ये विस्तारवादी हिंदुत्व वाली सोच'

इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिंधी समाज के एक कार्यक्रम में कहा कि भले ही वर्तमान में सिंध, भौगोलिक रूप से भारत में नहीं है, लेकिन सभ्यता के रूप में देखें तो सिंध हमेशा भारत का अभिन्न अंग रहेगा और भविष्य में सिंध फिर से भारत में वापस आ सकता है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सीमा बदलने को लेकर दिए गए बयान से पाकिस्तान तिलमिल गया है। पाकिस्तान अब इसे 'हिन्दुत्व' से जोड़कर भारत को पूर्वोत्तर की 'समस्या' याद दिला रहा है।

राजनाथ सिंह के बयान से तिलमिला उठा पाकिस्तान

पाक विदेश मंत्रालय ने कहा, 'राजनाथ सिंह की बातें खतरनाक रूप से बदलाव लाने वाली और हिंदुत्व की विस्तारवादी सोच को दिखाती हैं। पाकिस्तान, सिंध प्रांत के बारे में भारतीय रक्षा मंत्री की भ्रम फैलाने वाली और खतरनाक रूप से बदलाव लाने वाली बातों की कड़ी निंदा करता है।

ऐसे बयान विस्तारवादी हिंदुत्व की सोच को दिखाते हैं जो स्थापित सच्चाइयों को चुनौती देना चाहती है और अंतर्राष्ट्रीय कानून, मान्यता प्राप्त सीमाओं की अखंडता और राज्यों की संप्रभुता का साफ उल्लंघन करती है।'