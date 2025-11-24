'सिंध भारत का हिस्सा...', राजनाथ सिंह के बयान से तिलमिलाया पाकिस्तान; कहा- 'ये विस्तारवादी हिंदुत्व वाली सोच'
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सिंध को लेकर दिए गए बयान पर पाकिस्तान ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पाकिस्तान ने इस बयान को 'हिंदुत्व' की विस्तारवादी सोच बताते हुए भारत पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। राजनाथ सिंह ने कहा था कि सिंध सभ्यता के रूप में हमेशा भारत का अभिन्न अंग रहा है और भविष्य में फिर से भारत में वापस आ सकता है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सीमा बदलने को लेकर दिए गए बयान से पाकिस्तान तिलमिल गया है। पाकिस्तान अब इसे 'हिन्दुत्व' से जोड़कर भारत को पूर्वोत्तर की 'समस्या' याद दिला रहा है।
इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिंधी समाज के एक कार्यक्रम में कहा कि भले ही वर्तमान में सिंध, भौगोलिक रूप से भारत में नहीं है, लेकिन सभ्यता के रूप में देखें तो सिंध हमेशा भारत का अभिन्न अंग रहेगा और भविष्य में सिंध फिर से भारत में वापस आ सकता है।
🔊PR No.3️⃣4️⃣8️⃣/2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣— Ministry of Foreign Affairs - Pakistan (@ForeignOfficePk) November 23, 2025
Pakistan Strongly Condemns Indian Defense Minister Rajnath Singh's Remarks About Pakistan’s Sindh Province https://t.co/wdeTkEg3xY
🔗⬇️ pic.twitter.com/qeXY0JmXgj
राजनाथ सिंह के बयान से तिलमिला उठा पाकिस्तान
पाक विदेश मंत्रालय ने कहा, 'राजनाथ सिंह की बातें खतरनाक रूप से बदलाव लाने वाली और हिंदुत्व की विस्तारवादी सोच को दिखाती हैं। पाकिस्तान, सिंध प्रांत के बारे में भारतीय रक्षा मंत्री की भ्रम फैलाने वाली और खतरनाक रूप से बदलाव लाने वाली बातों की कड़ी निंदा करता है।
ऐसे बयान विस्तारवादी हिंदुत्व की सोच को दिखाते हैं जो स्थापित सच्चाइयों को चुनौती देना चाहती है और अंतर्राष्ट्रीय कानून, मान्यता प्राप्त सीमाओं की अखंडता और राज्यों की संप्रभुता का साफ उल्लंघन करती है।'
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।