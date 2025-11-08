ऑपरेशन सिंदूर के बाद खौफ में पाकिस्तान, भारत के सीडीएस की तर्ज पर सीडीएफ पद बनाने की तैयारी; मुनीर बनेंगे चीफ

पीटीआई,इस्लामाबाद। पाकिस्तान अपने रक्षा ढांचे में बड़े सुधार के तहत तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल और एकीकृत कमान सुनिश्चित करने के लिए “कमांडर आफ डिफेंस फोर्सेज'' (सीडीएफ) नाम से नया शीर्ष सैन्य पद बनाने की योजना पर विचार कर रहा है।

भारत के सीडीएस से मिलता जुलता नजर आ रहा है द न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार यह प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 243 में संशोधन के माध्यम से लाया जाएगा। ये पद भारत के सीडीएस से मिलता जुलता नजर आ रहा है।

दस्तावेजों के मुताबिक भारत के साथ चले चार दिन के सशस्त्र संघर्ष से मिले सबक और आधुनिक दौर में युद्ध की बदलती प्रकृति को देखते हुए एकीकृत आपरेशनल प्रतिक्रिया जरूरी हो गई है। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के भीतर आतंकी ढांचे को ध्वस्त करने के लिए सात मई को ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। इसके बाद से ही पाकिस्तान में रक्षा सुधार की दिशा में काम हो रहा था।