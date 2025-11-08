Language
    ऑपरेशन सिंदूर के बाद खौफ में पाकिस्तान, भारत के सीडीएस की तर्ज पर सीडीएफ पद बनाने की तैयारी; मुनीर बनेंगे चीफ

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 02:41 AM (IST)

    पाकिस्तान अपने रक्षा ढांचे में बड़े सुधार के तहत तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल और एकीकृत कमान सुनिश्चित करने के लिए “कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज'' (सीडीएफ) नाम से नया शीर्ष सैन्य पद बनाने की योजना पर विचार कर रहा है। द न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार यह प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 243 में संशोधन के माध्यम से लाया जाएगा।

    भारत के सीडीएस की तर्ज पर पाकिस्तान में सीडीएफ पद बनाने की तैयारी (फाइल फोटो)

    पीटीआई,इस्लामाबाद। पाकिस्तान अपने रक्षा ढांचे में बड़े सुधार के तहत तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल और एकीकृत कमान सुनिश्चित करने के लिए “कमांडर आफ डिफेंस फोर्सेज'' (सीडीएफ) नाम से नया शीर्ष सैन्य पद बनाने की योजना पर विचार कर रहा है।

    भारत के सीडीएस से मिलता जुलता नजर आ रहा है

    द न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार यह प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 243 में संशोधन के माध्यम से लाया जाएगा। ये पद भारत के सीडीएस से मिलता जुलता नजर आ रहा है।

    दस्तावेजों के मुताबिक भारत के साथ चले चार दिन के सशस्त्र संघर्ष से मिले सबक और आधुनिक दौर में युद्ध की बदलती प्रकृति को देखते हुए एकीकृत आपरेशनल प्रतिक्रिया जरूरी हो गई है।

    22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के भीतर आतंकी ढांचे को ध्वस्त करने के लिए सात मई को ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। इसके बाद से ही पाकिस्तान में रक्षा सुधार की दिशा में काम हो रहा था।

    मुनीर देश के दूसरे नंबर के सैन्य अधिकारी बन गए

    इसके तहत सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया गया। इसके बाद मुनीर देश के दूसरे नंबर के सैन्य अधिकारी बन गए।

    पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बताया कि सशस्त्र सेनाओं से संबंधित कानून में संशोधन पर विचार विमर्श हो रहा था। उन्होंने जिओ न्यूज को बताया कि अब रक्षा जरूरतें बदल गई हैं।

    आधिकारिक मसौदा अभी सामने नहीं आया है

    हालांकि आधिकारिक मसौदा अभी सामने नहीं आया है, लेकिन प्रस्तावित संशोधनों में अनुच्छेद 243 में बदलाव, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स आफ स्टाफ कमेटी के पद को नया नाम देने, स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड से जुड़े नए कार्यालय के गठन और सेना प्रमुख को फील्ड मार्शल का दर्जा प्रदान करने जैसी सिफारिशें शामिल हैं।

     