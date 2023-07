Pakistan Election: पाकिस्तान में आम चुनाव की तैयारी शुरू, इलेक्शन कमीशन ने पार्टियों को दिया अहम निर्देश

Pakistan Election Commission पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) ने राजनीतिक दलों से देश में अक्टूबर के बाद होने वाले आम चुनावों से पहले चुनाव चिन्हों के आवंटन के लिए अपने आवेदन जमा करने को कहा है। जियो न्यूज आधारित रिपोर्ट में कहा गया है। ईसीपी ने कहा कि आवेदन 19 जुलाई तक पार्टी नेता के हस्ताक्षर के साथ जमा किए जा सकते हैं।

पाकिस्तान निर्वाचन आयोग ने आम चुनाव की तैयारी शुरू की (फाइल फोटो)

इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) ने राजनीतिक दलों से देश में अक्टूबर के बाद होने वाले आम चुनावों से पहले चुनाव चिन्हों के आवंटन के लिए अपने आवेदन जमा करने को कहा है। जियो न्यूज आधारित रिपोर्ट में कहा गया है। ईसीपी ने कहा कि आवेदन 19 जुलाई तक पार्टी नेता के हस्ताक्षर के साथ जमा किए जा सकते हैं। चुनावी निगरानी संस्था ने आगे कहा कि आवेदन पर पार्टी नेता का हस्ताक्षर होना जरूरी है। जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, इसमें कहा गया है, ''प्रत्येक आवेदन में राजनीतिक दल के मुख्य कार्यालय का पता शामिल होना चाहिए।'' ईसीपी ने आगे कहा कि वह आवेदन मिलने के बाद पार्टी की पात्रता की जांच करेगा। ईसीपी ने पार्टियों से फरवरी में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में होने वाले चुनावों के लिए दिए गए आवेदन फिर से जमा करने को कहा। जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, इसमें आगे कहा गया है, "अधूरे या फैक्स के माध्यम से जमा किए गए आवेदनों को मान्यता नहीं दी जाएगी।" 19 जुलाई के बाद आवेदन नहीं किए जाएंगे स्वीकार रिपोर्ट में कहा गया है कि चुनावी निगरानी संस्था ने कहा कि 1 जुलाई से पहले जमा किए गए प्रतीक चिन्हों के लिए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसने आगे कहा कि 19 जुलाई के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यह भी घोषणा की गई कि आवेदन के साथ चुनाव अधिनियम 2017 की धारा 206 के अनुसार शपथ पत्र अनिवार्य है।

Edited By: Babli Kumari