पाकिस्तान में अब आर-पार की लड़ाई! इमरान खान की जमानत के खिलाफ PDM का विरोध प्रदर्शन, समर्थकों ने SC को घेरा

इस्लामाबाद, एजेंसियां। पाकिस्तान में राजनीतिक हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद पीडीएम ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पीडीएम समर्थकों ने सुप्रीम कोर्ट को भी घेर लिया है। विरोधी पार्टियों का संगठन पीडीएम में पाकिस्तान ड्रेमोक्रेटिक मूवमेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम-फजल समेत कई पार्टियां शामिल हैं।

इमरान खान की बीवी बुशरा बीबी को जमानत मिल गई है। लाहौर हाईकोर्ट ने 23 मई तक उन्हें जमानत दे दी है। बुशरा बीबी के साथ इमरान खान भी हाईकोर्ट पहुंचे थे।

पीटीआई समर्थकों ने भी विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। पीटीआई ने इस दौरान गिरफ्तार अपने नेताओं की भी लिस्ट जारी की।

इमरान खान ने कहा कि उनकी पार्टी पीटीआई के करीब सात हजार कार्यकर्ताओं और नेताओं को जेल में डाल दिया गया है, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। इमरान खान की पार्टी ने आगे कहा कि सुरक्षा एजेंसियां सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा करने और संविधान को खत्म करने के लिए गुंडों की मदद कर रही हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट और संविधान नष्ट हुआ तो पाकिस्तान के सपनों का अंत हो जाएगा।

So without any investigation into who was responsible for arson on government building or dozens of deaths of unarmed protesters by bullet wounds , around 7000 PTI workers , leadership and our women have been jailed with plans to ban the largest and only federal party in Pak .… pic.twitter.com/7p8uiPaYhc