'पाकिस्तान के लिए भी अच्छे हैं नरेंद्र मोदी', पाकिस्तानी बिजनैसमेन ने जमकर की तारीफ; शहबाज शरीफ की लगाई क्लास

साजिद ने कहा कि मोदी के तीसरी बार सत्ता में आने से पाकिस्तान के लोगों को उम्मीद है कि इससे भारत के साथ उनके संबंधों में सुधार आएगा। एक सवाल के जवाब में तरार ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि यह निराशाजनक है कि अभी तक उनकी ओर से कोई बधाई संदेश नहीं आया है।

मोदी न केवल भारत के लिए अच्छे हैं, बल्कि वे पाकिस्तान के लिए भी अच्छे हैं। उन पर इस्लाम विरोधी और पाकिस्तान विरोधी होने के आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते बेहतर होंगे और दोनों दक्षिण एशियाई देशों के बीच व्यापार में वृद्धि होगी।

