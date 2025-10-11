पाकिस्तान-अफगानिस्तान के सैनिकों में झड़प, बॉर्डर पर जमकर गोलीबारी; कई चौकियों पर कब्जे का दावा
पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई है। अफगान सेना का कहना है कि पाकिस्तानी सेना के हवाई हमलों के जवाब में तालिबान सीमा बलों ने पाकिस्तानी चौकियों पर हमला किया और कई चौकियों पर कब्जे का दावा किया है। इस घटना से सीमा पर तनाव बढ़ गया है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा पर हिंसक झड़प हुई है। दोनों देशों के सुरक्षाबल आपस में भिड़ गए हैं।
अफगान सेना ने एक बयान में कहा, "पाकिस्तानी सेना के हवाई हमलों के जवाब में तालिबान सीमा बलों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर भीषण हमला किया।" कई चौकियों पर कब्जे का दावा किया जा रहा है।
