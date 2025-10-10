'...तो खामियाजा भुगतने को तैयार रहें', अफगानिस्तान पर भड़के पाकिस्तान के रक्षा मंत्री; क्या है वजह?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आतंक को पनाह देने वाला पाकिस्तान, अफगानिस्तान में अपना एक प्रतिनिधिमंडल भेजने की योजना बना रहा है, ताकि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को बताया जा सके कि पाकिस्तान अब सीमा पार आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा

पाकिस्तानी अखबार डॉन की एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पाक नेशनल असेंबली को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान को निशाना बनाकर आतंकवादियों द्वारा अफगानिस्तान की जमीन के लगातार इस्तेमाल को लेकर उसका धैर्य जवाब दे चुका है।

आसिफ ने उन लोगों के खिलाफ "सामूहिक प्रतिक्रिया" का आह्वान किया जो आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं , चाहे वे पाकिस्तान के अंदर हों या अफगानिस्तान में, साथ ही आसिफ ने तालिबान सरकार को चेतावनी दी है कि अगर वो आतंकवाद पर लगाम लगाने में असमर्थ रहे तो खामियाजा भुगतने को तैयार रहे।

आतंकवादियों के मददगारों को चेतावनी डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने अफगानिस्तान के साथ-साथ पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों के 'मददगारों' को चेतावनी देते हुए कहा, "बस बहुत हो गया। हमारे धैर्य की सीमा है। जो लोग आतंकवादियों को पनाह देते हैं या उनकी मदद करते हैं चाहे वे पाकिस्तान में हों या अफगानिस्तान में उन्हें परिणाम भुगतने होंगे।"