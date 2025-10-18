Language
    पाकिस्तान ने तोड़ा संघर्ष विराम, अफगानिस्तान में किए हवाई हमले; छह लोगों की मौत

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 05:53 AM (IST)

    अफगानिस्तान के कई जिलों के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया (फोटो- रॉयटर)

    एएनआइ, काबुल। पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन कर अफगानिस्तान के दक्षिण-पूर्वी पक्तिका प्रांत में हवाई हमले किए। इन हमलों में दो बच्चों सहित छह लोग मारे गए और सात अन्य घायल हो गए।

    टोलो न्यूज ने शुक्रवार को सूत्रों के हवाले से बताया कि हवाई हमलों में देश के अरगुन और बरमाल जिलों के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया, जिससे बड़ी संख्या में नागरिक हताहत हुए हैं। घायलों में छह महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। आम लोगों के घरों को निशाना बनाया गया।

    अफगानिस्तान ने अभी तक इस घटना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ये हमले दोनों देशों के बीच कई दिनों तक भीषण झड़पों के बाद 48 घंटे के युद्धविराम समझौते के बीच हुए हैं। इससे पहले, पाकिस्तान ने तनाव कम करने और हिंसा को रोकने के उद्देश्य से चल रही दोहा वार्ता के अंत तक संघर्ष विराम को बढ़ाने का आह्वान किया था। दोनों पक्षों के बीच बातचीत शनिवार को शुरू होने वाली है।

    अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मौलवी मोहम्मद याक़ूब मुजाहिद के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल के शनिवार को दोहा के लिए रवाना होने की उम्मीद है। इस बीच, टोलो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर वाला पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए पहले ही दोहा पहुंच चुका है।

    इससे पहले बुधवार को, पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने घोषणा की थी कि दोनों पक्षों के बीच कई दिनों तक चली भीषण सीमा पार झड़पों के बाद, अगले 48 घंटों के लिए अफगानिस्तान के साथ एक अस्थायी युद्धविराम हुआ है।

    पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के अनुसार कि तालिबान के अनुरोध पर, दोनों पक्षों की आपसी सहमति से, आज शाम 6 बजे से अगले 48 घंटों के लिए पाकिस्तान सरकार और अफ़ग़ान तालिबान शासन के बीच एक अस्थायी युद्धविराम का निर्णय लिया गया है।