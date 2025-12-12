'सहयोग नहीं किया तो कर देंगे बैन', सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने की तैयारी में पाकिस्तान सरकार

Language
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 10:09 PM (IST)

    पाकिस्तान के कानून और न्याय राज्य मंत्री बैरिस्टर अकील मलिक। (सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के कानून और न्याय राज्य मंत्री बैरिस्टर अकील मलिक ने चेतावनी दी है कि अगर इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म अधिकारियों के साथ सहयोग नहीं करते हैं तो सरकार उन पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर सकती है। पाकिस्तान में लगभग 45 लाख लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को फरवरी 2024 में आम चुनाव के लगभग 10 दिन बाद ब्लॉक कर दिया गया था।

    मलिक ने जेल में बंद पूर्व पीएम इमरान खान के एक्स अकाउंट पर संभावित प्रतिबंध के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, ''जांच जारी है।'' उन्होंने कहा कि सरकार ने एक्स से संपर्क किया है, लेकिन अन्य इटरेनट मीडिया नेटवर्क की तुलना में प्लेटफॉर्म ने सबसे कम सहयोग दिखाया है।

    एक्स की आलोचना करते हुए मंत्री ने कहा कि प्लेटफॉर्म को दोहरे मापदंड नहीं अपनाने चाहिए। उन्होंने कहा, ''फलस्तीन से संबंधित पोस्ट 24 घंटे के भीतर हटा दिए जाते हैं और अकाउंट ब्लॉक कर दिए जाते हैं। यहां हम आतंकवाद के मामले की बात कर रहे हैं।''

    उन्होंने कहा कि सरकार ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्मों को रिमाइंडर जारी किए हैं और चेतावनी दी है कि सहयोग या समन्वय न करने वालों पर ब्राजील की तरह प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

