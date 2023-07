Pakistan: वकील की हत्या मामले में इमरान खान को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर 9 अगस्त तक लगाई रोक

Pakistan News पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान वकील की हत्या से जुड़े मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित हुए। डॉन समाचार पत्र के अनुसार शीर्ष अदालत ने नौ अगस्त तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) प्रमुख को गिरफ्तार नहीं करने को कहा है। इमरान ने इस मामले में उन्हें नामजद किए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

Pakistan: वकील की हत्या मामले में इमरान की गिरफ्तारी पर नौ अगस्त तक रोक (फाइल फोटो)

