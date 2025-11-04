Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में जोरदार धमाका, सिलेंडर फटने से हिल गई पूरी इमारत; 12 लोग घायल

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 04:09 PM (IST)

    पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के बेसमेंट में एक बड़ा धमाका हुआ, जिसमें 12 लोग घायल हो गए। यह धमाका कोर्ट के कैफेटेरिया में गैस सिलेंडर फटने से हुआ, जिससे इमारत हिल गई। धमाके के बाद कोर्ट परिसर में दहशत फैल गई और सुनवाई स्थगित कर दी गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है।

    prefferd source google
    Hero Image

    पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में जोरदार धमाका। (फोटो- स्क्रीनग्रैब)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मंगलवार को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के बेसमेंट में एक बड़ा धमाका हुआ, जिसमें 12 लोगों के घायल होने की खबर है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा दिया किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के बेसमेंट के कैफेटेरिया में एक गैस सिलेंडर फटा, जिसके कारण पूरी इमारत हिल गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस विस्फोट का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि इस विस्फोट के कारण सुप्रीम कोर्ट की इमारत को मामूली नुकसान हुआ है।

    धमाके से हिल गई पूरी इमारत

    बताया जा रहा है कि धमाका इतना जोरदार था कि पूरा कोर्ट परिसर इसकी आवाज से गूंज उठा, जिससे इमारत के भीतर दहशत फैल गई। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट में बताया गया कि विस्फोट के बाद वकीलों और अदालत के कर्मचारियों को इमारत के बाहर खुले इलाकों में ले जाया गया।

    एक्सप्रेस ट्रिब्यून से बात करते हुए इस्लामाबाद के महानिरीक्षक अली नासिर रिजवी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की कैंटीन में सुबह 10:55 बजे गैस विस्फोट हुआ। उन्होंने बताया कि 12 लोग घायल हुए हैं और उन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।

     

     

    कई लोग बुरी तरीके से जख्मी

    अधिकारी का कहना है कि ये विस्फोट ऐसे समय पर हुआ, जब एक व्यक्ति एक एसी प्लांट के पास रखरखाव का काम कर रहे थे। अधिकारी का कहना है कि इस धमाके के कारण एसी तकनीशियनों को सबसे ज्यादा चोटें आईं हैं। इसमें एक व्यक्ति का करीब 80 प्रतिशत शरीर का हिस्सा जल गया है।

    वहीं, समा न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार, विस्फोट से पहले कोर्ट में एक सुनवाई चल रही थी, बाद में इस सुनवाई को स्थगित करना पड़ा। विस्फोट में कोर्ट नंबर 6 को भारी नुकसान पहुंचा है।