पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में जोरदार धमाका, सिलेंडर फटने से हिल गई पूरी इमारत; 12 लोग घायल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मंगलवार को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के बेसमेंट में एक बड़ा धमाका हुआ, जिसमें 12 लोगों के घायल होने की खबर है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा दिया किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के बेसमेंट के कैफेटेरिया में एक गैस सिलेंडर फटा, जिसके कारण पूरी इमारत हिल गई।

इस विस्फोट का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि इस विस्फोट के कारण सुप्रीम कोर्ट की इमारत को मामूली नुकसान हुआ है। धमाके से हिल गई पूरी इमारत बताया जा रहा है कि धमाका इतना जोरदार था कि पूरा कोर्ट परिसर इसकी आवाज से गूंज उठा, जिससे इमारत के भीतर दहशत फैल गई। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट में बताया गया कि विस्फोट के बाद वकीलों और अदालत के कर्मचारियों को इमारत के बाहर खुले इलाकों में ले जाया गया।