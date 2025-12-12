अदालत की कार्यवाही में उपस्थिति पर पाकिस्तान ने नार्वे के राजदूत को किया तलब

गुरुवार को राजदूत पेर अल्बर्ट इलसास ने मानवाधिकार कार्यकर्ता इमान जैनब मजारी-हाजिर और उनके पति हादी अली चत्था द्वारा किए गए विवादास्पद इंटरनेट मीडिया पोस्ट से संबंधित सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही में भाग लिया। अदालत में उनकी मौजूदगी को लेकर इंटरनेट मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान ने मानवाधिकार मामले की अदालती कार्यवाही में 'अनावश्यक उपस्थिति' को लेकर नार्वे के राजदूत को तलब कर आपत्ति दर्ज कराई है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने कहा कि नार्वे के राजदूत को इस्लामाबाद में अदालती कार्यवाही में उनकी 'अनावश्यक उपस्थिति' के संबंध में विदेश मंत्रालय में यूरोप मामलों के अतिरिक्त विदेश सचिव ने तलब किया।

उन्होंने कहा कि राजदूत का अदालती कार्यवाही में उपस्थित होना राजनयिक प्रोटोकाल और संबंधित अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। अंद्राबी ने कहा, ''यह देखते हुए कि उनकी हरकत देश के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी के समान हैं, राजदूत से आग्रह किया गया कि वह राजनयिक व्यवहार के स्थापित मानकों का पालन करें, जैसा कि वियना कन्वेंशन के संबंधित अनुच्छेदों में वर्णित है।''