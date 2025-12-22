लीबियाई सेना को चार अरब डॉलर के हथियार बेचेगा पाकिस्तान, मुनीर और सद्दाम खलीफा के बीच हुई डील

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान लीबियाई सेना को चार अरब डॉलर का हथियार बेचेगा। लीबियाई नेशनल आर्मी को सैन्य साजो-सामान बेचने के लिए सौदा किया गया है। यह सौदा पाकिस्तान की अब तक की सबसे बड़ी हथियारों की बिक्री में से एक है। इसे पिछले हफ्ते सैन्य प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और एलएनए के डिप्टी कमांडर-इन-चीफ सद्दाम खलीफा हफ्तार के बीच पूर्वी लीबियाई शहर बेंगाजी में हुई बैठक के बाद अंतिम रूप दिया गया।

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और सेना ने इस मामले पर कोई जवाब नहीं दिया है। इस सौदे के फाइनल होने से पहले रॉयटर्स की ओर से देखी गई एक कापी में 16 जेएफ-17 फाइटर जेट खरीदने की बात लिखी गई थी। साथ ही 12 सुपर मुशाक ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी शामिल हैं। एक अधिकारी ने पुष्टि की है कि सूची सही थी। सौदे में जमीन, समुद्र और हवा के लिए उपकरणों की बिक्री शामिल है, जो दो से ढाई साल तक चलेगी।

लीबिया पर 2011 से संयुक्त राष्ट्र का हथियार बैन लागू लीबिया पर 2011 से संयुक्त राष्ट्र का हथियार बैन लगा हुआ है, जिसके तहत हथियारों और संबंधित सामान के ट्रांसफर के लिए संयुक्त राष्ट्र से मंजूरी लेना जरूरी है। यह तुरंत साफ नहीं हुआ है कि पाकिस्तान या लीबिया ने यूएन बैन से किसी छूट के लिए आवेदन किया था या नहीं। तीन पाकिस्तानी अधिकारियों ने कहा कि इस डील से संयुक्त राष्ट्र के किसी हथियार बैन का उल्लंघन नहीं हुआ है।