कंगाल पाकिस्तान में भूख के मारे पुलिसवाले ही लगे लूटने, खाना पकाने के तेल के साथ पुलिसकर्मी सहित पांच गिरफ्तार

Pakistan Policemen Looted cooking oil पाकिस्तान की कंगाली के ऐसे दिन आ गए हैं कि महंगे खाद्य तेल के लिए अब पुलिसवाले ही लोगों से चोरी करने लगे हैं। कराची पुलिस ने एक पांच सदस्यीय गिरोह को गिरफ्तार किया है जो पुलिस वैन में खाना पकाने के तेल का स्टॉक लूटता था। पकड़े गए लोगों में गोदाम का मालिक भी शामिल है।

Pakistan Policemen Looted cooking oil पाक में रक्षक ही भक्षक।

Your browser does not support the audio element.

कराची, एएनआई। Pakistan News पाकिस्तान में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि अब रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। देश में बिक रहे महंगे खाद्य तेल के लिए अब पुलिसवाले ही लोगों से चोरी करने लगे हैं। ताजा मामला कराची का है। यहां कराची पुलिस ने एक पांच सदस्यीय गिरोह को गिरफ्तार किया है, जो पुलिस वैन में खाना पकाने के तेल का स्टॉक लूटता था। गोदाम का मालिक और पुलिसकर्मी पकड़े पुलिस ने मीडिया को बताया कि गार्डन मुख्यालय के पास छापेमारी के दौरान गिरोह ने 5 संदिग्धों की पहचान की थी। पकड़े गए लोगों में गोदाम का मालिक, एक कर्मचारी और एक पुलिसकर्मी शामिल हैं। एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने आगे बताया कि पुलिस वैन में हथियारबंद लोग डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में खाना पकाने के तेल का स्टॉक ले जाने वाले मालवाहक वाहनों को लूटते थे। एक माह में दर्जनों लूट की घटनाएं हुई पुलिस ने यह भी कहा कि पिछले माह दर्जनों लूट की घटनाएं हुई थीं। डकैती के बाद आरोपी खाने का तेल गोदाम में छिपा देते थे। क्लिफ्टन डिवीजन पुलिस ने इस महीने की शुरुआत में डिफेंस और क्लिफ्टन क्षेत्र में घरेलू हमलों की एक श्रृंखला के बाद एक सफल गुप्त ऑपरेशन में दो व्यक्तियों को पकड़ा। कई डकैतियां कर चुके थे आरोपी जानकारी के अनुसार, आरोपी अशरफ उर्फ अच्छो और आसिफ पर चोरों के एक गिरोह का नेतृत्व करने का आरोप है, जिन्होंने कराची के पॉश इलाके में कई डकैतियां कीं। क्लिफ्टन के पुलिस अधीक्षक (एसपी) अहमद चौधरी ने कहा कि अचो गिरोह के तीन लुटेरे कथित तौर पर पुलिस के लिए मोस्ट वांटेड हैं। भारी मात्रा में आभूषण भी मिले पुलिस को ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में आभूषण और अन्य महंगी चीजें मिलीं, जिनकी कुल कीमत लाखों डॉलर थी। आरोपियों के पास से पुलिस ने चोरी में प्रयुक्त औजार भी बरामद किये हैं। क्लिफ्टन एसपी ने दावा किया कि गिरोह में तीन सदस्य शामिल थे और उनका एक साथी खुर्शीद पहले से ही इसी तरह के अपराधों में शामिल होने के कारण जेल में सजा काट रहा था। पुलिस अधिकारी ने कहा कि गिरोह लगभग 16 वर्षों से डकैतियों में सक्रिय था, जिससे क्षेत्र के निवासियों को काफी नुकसान हुआ।

Edited By: Mahen Khanna