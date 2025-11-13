आसिम मुनीर के हाथ में पाकिस्तान का फुल कंट्रोल, संसद में पास हुआ ये विधेयक

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान की संसद ने बुधवार को भारी हंगामे के बीच 27वें संवैधानिक संशोधन को मंजूरी दे दी। 27वां संविधान संशोधन विधेयक दो-तिहाई बहुमत से पारित कर दिया। इसके तहत पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर के अधिकारों में विस्तार किया गया है।

दरअसल, पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर अब रक्षा बलों के प्रमुख के नए पद पर पदोन्नत होंगे और औपचारिक रूप से नौसेना और वायु सेना की कमान भी संभालेंगे। अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद, वह अपने पद पर बने रहेंगे और उन्हें आजीवन कानूनी छूट प्राप्त होगी।

संवैधानिक संशोधन को मंजूरी भारी हंगामे के बीच पाकिस्तान की संसद ने बुधवार को देश के सेना प्रमुख की शक्तियों का विस्तार करने तथा सर्वोच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र को सीमित करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन को मंजूरी दे दी। पाकिस्तान की नेशनल एसेंबली ने इसे दो तिहाई से भी ज्यादा मतों के साथ पास कर दिया।