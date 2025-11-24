Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'डबल अटैक' से दहला पाकिस्तान! धमाके में तीन लोगों की मौत, लगातार हो रही गोलीबारी

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 09:48 AM (IST)

    पाकिस्तान से एक खबर सामने आई है। यहां पैरामिलिट्री फोर्स के मुख्यालय पर आत्मघाती बम धमाका हुआ, जिसमें कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई। धमाके के बाद इलाके में लगातार गोलीबारी की सूचना है, जिससे स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    पाकिस्तान में पैरामिलिट्री मुख्यालय पर हमला। फोटो- स्क्रीनग्रैब 

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां सोमवार को उत्तर-पश्चिमी शहर पेशावर में बंदूकधारियों ने एक पैरा मिलिट्री फोर्स हेडक्वार्टर पर हमला किया। 

    रॉयटर्स के मुताबिक, फ्रंटियर कॉन्स्टेबुलरी पैरामिलिट्री फोर्स के हेडक्वार्टर पर दो सुसाइड बॉम्बर ने भी हमला किया, जिसमें तीन लोग मारे गए। 

    पाकिस्तान में पैरामिलिट्री मुख्यालय पर हमला

    एक सीनियर अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया, 'पहले सुसाइड बॉम्बर ने कॉन्स्टेबुलरी के मेन गेट पर हमला किया और दूसरा कंपाउंड में घुस गया।'

    इस समय आर्मी और पुलिस समेत लॉ एनफोर्समेंट ने इलाके को घेर लिया है और हालात पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि शक है कि हेडक्वार्टर के अंदर कुछ आतंकवादी अभी भी मौजूद हैं।"

    बता दें पैरामिलिट्री फोर्स का हेडक्वार्टर एक भीड़भाड़ वाले इलाके में है। हमले के तुरंत बाद, सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए, जिसमें दावा किया गया कि FC चौक मेन सदर पर धमाकों की आवाज सुनी गई।

    धमाके के बाद इलाके में गोलीबारी

    पाकिस्तानी न्यूज आउटलेट 'डॉन' ने पुलिस ऑफिसर मियां सईद अहमद के हवाले से कहा, 'FC हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है। इलाके में कई धमाके हुए हैं। हम जवाब दे रहे हैं और इलाके को घेर लिया गया है।'

    इस साल की शुरुआत में, क्वेटा में पैरामिलिट्री हेडक्वार्टर के बाहर एक ज़बरदस्त कार बम धमाके में कम से कम दस लोग मारे गए थे और कई घायल हो गए थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें