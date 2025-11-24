'डबल अटैक' से दहला पाकिस्तान! धमाके में तीन लोगों की मौत, लगातार हो रही गोलीबारी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां सोमवार को उत्तर-पश्चिमी शहर पेशावर में बंदूकधारियों ने एक पैरा मिलिट्री फोर्स हेडक्वार्टर पर हमला किया।

रॉयटर्स के मुताबिक, फ्रंटियर कॉन्स्टेबुलरी पैरामिलिट्री फोर्स के हेडक्वार्टर पर दो सुसाइड बॉम्बर ने भी हमला किया, जिसमें तीन लोग मारे गए।

पाकिस्तान में पैरामिलिट्री मुख्यालय पर हमला

एक सीनियर अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया, 'पहले सुसाइड बॉम्बर ने कॉन्स्टेबुलरी के मेन गेट पर हमला किया और दूसरा कंपाउंड में घुस गया।'

इस समय आर्मी और पुलिस समेत लॉ एनफोर्समेंट ने इलाके को घेर लिया है और हालात पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि शक है कि हेडक्वार्टर के अंदर कुछ आतंकवादी अभी भी मौजूद हैं।"

बता दें पैरामिलिट्री फोर्स का हेडक्वार्टर एक भीड़भाड़ वाले इलाके में है। हमले के तुरंत बाद, सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए, जिसमें दावा किया गया कि FC चौक मेन सदर पर धमाकों की आवाज सुनी गई।

पाकिस्तान के पेशावर में एफसी मुख्यालय पर हमले की खबर है. एफसी मुख्यालय पर दो धमाके हुए हैं. गोलीबारी की आवाज सुनाई दे रही है. pic.twitter.com/inKh5EM90m — Swaraj Srivastava (@SwarajAjad) November 24, 2025

धमाके के बाद इलाके में गोलीबारी

पाकिस्तानी न्यूज आउटलेट 'डॉन' ने पुलिस ऑफिसर मियां सईद अहमद के हवाले से कहा, 'FC हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है। इलाके में कई धमाके हुए हैं। हम जवाब दे रहे हैं और इलाके को घेर लिया गया है।'

इस साल की शुरुआत में, क्वेटा में पैरामिलिट्री हेडक्वार्टर के बाहर एक ज़बरदस्त कार बम धमाके में कम से कम दस लोग मारे गए थे और कई घायल हो गए थे।