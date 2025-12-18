पाकिस्तान की पानी में बढ़ेगी ताकत, चीन ने पाक के लिए बनाई चौथी हंगोर श्रेणी की पनडुब्बी 'गाजी'
पीटीआई, इस्लामाबाद। पाकिस्तान नौसेना की हैंगोर श्रेणी की चौथी पनडुब्बी 'गाजी' को चीन के शुआंगलिउ बेस में लान्च किया गया। अंतर-सेवा जनसंपर्क (आईएसपीआर) ने बताया कि यह पनडुब्बी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते के तहत चीन द्वारा निर्मित की गई है।
सेना के अनुसार, इन पनडुब्बियों में उन्नत हथियार और सेंसर लगाए जाएंगे, जो दूर से लक्ष्यों को निशाना बनाने में सक्षम होंगे। 'गाजी' के लॉन्च के साथ चीन में बन रही सभी चार पनडुब्बियां समुद्री परीक्षण के चरण में पहुंच चुकी हैं और इन्हें जल्द पाकिस्तान को सौंपा जाएगा।
गाजी का लॉन्च समारोह वुहान में आयोजित हुआ, जिसमें दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। पाकिस्तान ने चीन के साथ आठ हैंगोर श्रेणी की पनडुब्बियों की खरीद का समझौता किया है, जिनमें से चार चीन में और शेष चार पाकिस्तान के कराची शिपयार्ड में बनाई जाएंगी।
हैंगोर श्रेणी की पनडुब्बियां डीजल-इलेक्टि्रक हमला पनडुब्बी हैं, जिनमें वायु-स्वतंत्र प्रणोदन तकनीक है, जिससे ये लंबे समय तक सतह पर आए बिना संचालन कर सकती हैं।
