पाकिस्तान: खैबर पख्तूनख्वा में जंगल के मालिकाना हक को लेकर दो कबीलों में खूनी संघर्ष, सात लोगों की मौत
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बट्टाग्राम जिले में बिलिजा जंगल के मालिकाना हक को लेकर गिलाल और कलोच कबीलों के बीच हिंसक झड़प हुई।
HighLights
खैबर पख्तूनख्वा में दो कबीलों के बीच जंगल विवाद पर हिंसक झड़प।
गिलाल और कलोच कबीलों में बिलिजा जंगल के मालिकाना हक पर विवाद।
दशकों पुराने इस संघर्ष में सात लोगों की जान चली गई।
डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत स्थित बट्टाग्राम जिले में एक जंगल के मालिकाना हक को लेकर दो कबीलों के बीच हुई हिंसक झड़प में सात लोगों की जान चली गई। पुलिस ने शनिवार को इस घटना की जानकारी दी।
पुलिस के अनुसार, गुरुवार रात स्थानीय समयानुसार करीब 10 बजे बिलिजा जंगल में गिलाल और कलोच कबीलों के हथियारबंद लोग आमने-सामने आ गए। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच भीषण गोलीबारी शुरू हो गई।
समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, पुलिस ने बताया कि पहले कलोच कबीले के हथियारबंद लोगों ने मोर्चा संभाला और गोलियां चलानी शुरू कीं, जिसके बाद दूसरे पक्ष ने भी जवाबी फायरिंग की। इस गोलीबारी में गिलाल कबीले के चार और कलोच कबीले के तीन सदस्यों की मौत हो गई।
दशकों पुराना है दोनों कबीलों के बीच विवाद
गिलाल और कलोच पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के स्थानीय आदिवासी समुदाय हैं। गिलाल समुदाय बट्टाग्राम जिले की अलाई घाटी से जुड़ा है, जबकि कलोच समुदाय पड़ोसी कोहिस्तान जिले से आता है।
इन दोनों समुदायों के बीच बिलिजा जंगल के मालिकाना हक को लेकर कई दशकों से विवाद चला आ रहा है। पुलिस के मुताबिक, इस पुराने विवाद में इससे पहले भी कई लोगों की जान जा चुकी है।
दोनों जिलों के प्रशासन ने इस विवाद को सुलझाने और दोनों कबीलों के बीच सुलह कराने के लिए बार-बार प्रयास किए हैं, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल सका है।
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