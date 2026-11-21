डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत स्थित बट्टाग्राम जिले में एक जंगल के मालिकाना हक को लेकर दो कबीलों के बीच हुई हिंसक झड़प में सात लोगों की जान चली गई। पुलिस ने शनिवार को इस घटना की जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार, गुरुवार रात स्थानीय समयानुसार करीब 10 बजे बिलिजा जंगल में गिलाल और कलोच कबीलों के हथियारबंद लोग आमने-सामने आ गए। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच भीषण गोलीबारी शुरू हो गई। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, पुलिस ने बताया कि पहले कलोच कबीले के हथियारबंद लोगों ने मोर्चा संभाला और गोलियां चलानी शुरू कीं, जिसके बाद दूसरे पक्ष ने भी जवाबी फायरिंग की। इस गोलीबारी में गिलाल कबीले के चार और कलोच कबीले के तीन सदस्यों की मौत हो गई।