    खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सुरक्षाबलों ने चलाया ऑपरेशन, TTP के 22 लोगों को उतारा मौत के घाट

    By Swaraj Srivastava Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 03:16 PM (IST)

    पाकिस्तान की सुरक्षा बलों ने खैबर पख्तूनख्वा में खुफिया ऑपरेशन चलाकर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के 22 सदस्यों को मार गिराया। इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने बताया कि सैनिकों ने खवारिज के ठिकाने पर कब्जा किया। शहबाज शरीफ ने सुरक्षा बलों की सराहना की और आतंकवाद को खत्म करने का संकल्प लिया। हाल ही में पेशावर में एक आत्मघाती हमले में तीन जवान शहीद हुए थे।

    नॉर्थ-वेस्ट खैबर पख्तूनख्वा में एक इंटेलिजेंस-बेस्ड ऑपरेशन चलाया गया (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्स ने नॉर्थ-वेस्ट खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सोमवार को एक इंटेलिजेंस-बेस्ड ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के 22 लोगों को मार गिराया गया।

    इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि ऑपरेशन के दौरान सैनिकों ने खवारिज लोकेशन पर असरदार तरीके से कब्जा कर लिया और ज़ोरदार फायरिंग के बाद 22 खवारिज मारे गए। फितना अल खवारिज शब्द का इस्तेमाल पाकिस्तान सरकार TTP से जुड़े लोगों को आतंकी बताते हुए करती है।

    वजीरिस्तान की सीमा से लगे बन्नू जिले में ऑपरेशन

    ISPR ने यह भी कहा कि सिक्योरिटी फोर्स और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों द्वारा काउंटर-टेररिज्म कैंपेन देश से टेररिज्म के खतरे को खत्म करने के लिए पूरी रफ्तार से जारी रहेगा। प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ ने सफल ऑपरेशन के लिए सिक्योरिटी फ़ोर्स की तारीफ की। यह ऑपरेशन नॉर्थ वजीरिस्तान की सीमा से लगे बन्नू जिले में टीटीपी की मौजूदगी की रिपोर्ट के बाद किया गया।

    नवंबर 2022 में TTP के सरकार के साथ सीजफ़ायर खत्म करने के बाद पाकिस्तान में खासकर KPK और बलूचिस्तान में आतंकी गतिविधियों में तेजी देखी गई है। सबसे नई घटना सोमवार सुबह पेशावर में फेडरल कॉन्स्टेबुलरी के हेडक्वार्टर पर हुआ एक आत्मघाती हमला है जिसमें FC के तीन जवान मारे गए और 12 घायल हो गए।

    ऑपरेशन की सफलता पर शहबाज शरीफ ने कहा, 'आतंकवाद के ख़िलाफ़ जंग में पूरा देश पाकिस्तान की आर्म्ड फ़ोर्स के साथ खड़ा है। हम देश से हर तरह के आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म करने के लिए पक्के इरादे वाले हैं।'

    (न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)