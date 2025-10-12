Language
    पाकिस्तान: खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मंजूर, कौन बनेगा नया सीएम?

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 03:54 AM (IST)

    पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मंजूर हो गया है। राज्यपाल ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है, राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि अब खैबर पख्तूनख्वा का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। गंडापुर का कार्यकाल विवादों से भरा रहा था।

    खैबर पख्तूनख्वा के पूर्व मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर (फाइल)


    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अली अमान के इस्तीफा को गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने स्वीकार भी कर लिया है।

    अली अमीन गंडापुर इस्तीफापाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के सदस्य हैं। उन्होंने बुधवार को अपने पद से  की घोषणा की थी, जिसे शनिवार को गवर्नर ने स्वीकार कर लिया।

    गंडापुर के इस्तीफे की घोषणा के बाद पीटीआई महासचिव सलमान अकबर राजा ने बताया था कि इमरान खान ने सोहेल अफरीदी को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना है।

