पाकिस्तान: खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मंजूर, कौन बनेगा नया सीएम?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अली अमान के इस्तीफा को गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने स्वीकार भी कर लिया है।

अली अमीन गंडापुर इस्तीफापाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के सदस्य हैं। उन्होंने बुधवार को अपने पद से की घोषणा की थी, जिसे शनिवार को गवर्नर ने स्वीकार कर लिया।

गंडापुर के इस्तीफे की घोषणा के बाद पीटीआई महासचिव सलमान अकबर राजा ने बताया था कि इमरान खान ने सोहेल अफरीदी को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना है।