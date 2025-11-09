Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पाकिस्तान ने संविधान में किया संशोधन, आसिम मुनीर को बनाया कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 09:01 AM (IST)

    Pakistan Asim Munir: पाकिस्तान सरकार ने संविधान में संशोधन किया है। इसके तहत 'रक्षा बलों के प्रमुख' नाम एक नया पद बनाया जाएगा। यह पद वर्तमान पाक आर्मी चीफ असिम मुनीर को सौंपा जाएगा, जिसके लिए संविधान के अनुच्छेद 243 में 27वां संशोधन प्रस्तावित है।  

    prefferd source google
    Hero Image

    पाकिस्तान का आर्मी चीफ असिम मुनीर। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान ने रातोंरात अपने संविधान में संशोधन के लिए एक अहम बिल पेश किया है, जिसके तहत एक नया पद बनाया जाएगा। इस पद की जिम्मेदारी किसी और को नहीं, बल्कि पाक आर्मी चीफ असिम मुनीर (Pakistan Asim Munir) को सौंपी जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पाकिस्तान सरकार द्वारा प्रस्तावित इस नए पद का नाम रक्षा बलों के प्रमुख (Chief of Defense Forces) है। इस नए संशोधन विधेयक के तहत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सलाह पर आसिम मुनीर को इस पद पर नियुक्त करेंगे।

    नया पद बनाने की वजह क्या?

    यह नया पद बनाने के लिए पाकिस्तान ने संविधान के अनुच्छेद 243 में संशोधन किया है। संसद में 27वां संशोधन बिल प्रस्तुत किया है। पाक सरकार का कहना है कि सेना के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित करने के लिए यह पद बनाया जा रहा है, जिससे तीनों सेनाओं (थल सेना, नौसेना और वायु सेना) सिंगल कमांड के अंतर्गत काम कर सके।

    क्या होता है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज?

    आमतौर पर आर्मी चीफ को ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज बनाया जाता है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय रणनीतिक कमांड की सलाह पर राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज को तीनों सेनाओं का प्रमुख भी कहा जाता है।

    ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाया पाक

    पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ऑपरेशन सिंदूर में 4 दिनों तक भारत के हाथों मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान ने यह सबक लिया है। पिछले महीने एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान F-16 फाइटर जेट समेत पाकिस्तान के कई सैन्य लड़ाकू विमान धराशायी हो गए थे। आखिर में पाकिस्तान ने लड़ाई रोकने की गुजारिश की, जिसके बाद भारत ने हमले बंद कर दिए थे।

    ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही पाकिस्तान सरकार ने आर्मी चीफ असिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया था, जे पाक सेना का दूसरा सबसे बड़ा पद है। वहीं, ऑपरेशन सिंदूर कुछ महीनों बाद ही संविधान में संशोधन करके असिम मुनीर को तीनों सेनाओं का प्रमुख बनाया जा रहा है।