135 अरब रुपये में बिक गई पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, कौन है खरीददार?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान ने मंगलवार को राष्ट्रीय ध्वजवाहक एयरलाइन के निजीकरण की प्रक्रिया पूरी कर ली और इसे एक स्थानीय निवेश कंपनी के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम को 135 अरब रुपये में बेच दिया।

पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (पीआइए) के निजीकरण के लिए इस्लामाबाद में बोली आयोजित की गई, जहां लकी सीमेंट, निजी एयरलाइन एयरब्लू और निवेश फर्म आरिफ हबीब सहित तीनों ने अपनी सीलबंद बोलियां एक पारदर्शी बाक्स में जमा कीं।

इसके बाद बोलियां खोली गईं, जिसमें आरिफ हबीब ने 115 अरब रुपये की सबसे ऊंची बोली लगाई। इसके बाद लकी सीमेंट ने 105.5 अरब रुपये और एयरब्लू ने 26.5 अरब रुपये की बोली लगाई।