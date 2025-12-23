135 अरब रुपये में बिक गई पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, कौन है खरीददार?
पाकिस्तान ने राष्ट्रीय ध्वजवाहक एयरलाइन का निजीकरण कर दिया है। इसे एक स्थानीय निवेश कंपनी के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम को 135 अरब रुपये में बेचा गया है। ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान ने मंगलवार को राष्ट्रीय ध्वजवाहक एयरलाइन के निजीकरण की प्रक्रिया पूरी कर ली और इसे एक स्थानीय निवेश कंपनी के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम को 135 अरब रुपये में बेच दिया।
पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (पीआइए) के निजीकरण के लिए इस्लामाबाद में बोली आयोजित की गई, जहां लकी सीमेंट, निजी एयरलाइन एयरब्लू और निवेश फर्म आरिफ हबीब सहित तीनों ने अपनी सीलबंद बोलियां एक पारदर्शी बाक्स में जमा कीं।
पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का निजीकरण पूरा हुआ
इसके बाद बोलियां खोली गईं, जिसमें आरिफ हबीब ने 115 अरब रुपये की सबसे ऊंची बोली लगाई। इसके बाद लकी सीमेंट ने 105.5 अरब रुपये और एयरब्लू ने 26.5 अरब रुपये की बोली लगाई।
बोली खुलने के बाद सरकार ने घोषणा की कि संदर्भ मूल्य 100 अरब रुपये है। नियमों के अनुसार, दो सबसे ऊंची बोली लगाने वालों को शुरुआती नीलामी प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा करने का अवसर दिया गया।
135 अरब रुपये में हुआ एयरलाइन का सौदा
आरिफ हबीब और लकी सीमेंट दोनों ने एयरलाइन को हासिल करने के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा की और धीरे-धीरे अपनी बोली बढ़ाते गए, यहां तक कि आरिफ हबीब समूह ने 135 अरब रुपये की बोली लगाई, जिसे किसी ने चुनौती नहीं दी।
(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
