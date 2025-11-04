Language
    पाकिस्तान में ठप हुई इंटरनेशनल एयरलाइन की सेवा, सैलरी नहीं बढ़ने पर इंजीनियर्स ने कर दिया 'चक्का जाम'

    By Swaraj Srivastava Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 08:56 AM (IST)

    पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (पीआईए) की अंतरराष्ट्रीय उड़ानें इंजीनियरों की हड़ताल के कारण बाधित हैं। वेतन में वृद्धि न होने से नाराज इंजीनियरों ने विमानों की उड़ान मंजूरी पर रोक लगा दी है, जिससे कई उड़ानें रद्द हो गई हैं और यात्री फंसे हुए हैं। प्रबंधन ने इसे अवैध हड़ताल बताते हुए कार्रवाई की चेतावनी दी है, जबकि इंजीनियर अपने रुख पर अड़े हैं।

    सोमवार रात करीब 8 बजे से पीआईए की एक भी अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट उड़ान नहीं भर पाई है (फोटो: रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान में सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी पीआईए का परिचालन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। कंपनी के इंजीनियर्स ने विमानों को उड़ान के लिए दी जाने वाली योग्यता मंजूरी पर रोक लगा दी है।

    इससे पीआईए की 12 से अधिक इंटरनेशनल फ्लाइट प्रभावित हुई है। पाकिस्तान के अलग-अलग एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में यात्री फंसे हुए हैं, जिसमें बड़ी संख्या में उमराह के यात्री हैं। पाकिस्तानी समाचार चैनल दुनिया न्यूज के अनुसार, लाहौर से मदीना, इस्लामाबाद और कराची से जेद्दा जाने वाली उड़ानें बाधित रहीं।

    8 साल से नहीं बढ़ी सैलरी

    एक रिपोर्ट के मुताबिक, सोमवार रात करीब 8 बजे से पीआईए की एक भी अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट उड़ान नहीं भर पाई है। सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स ऑफ पाकिस्तान यानी एसएईपी का कहना है कि बीते 8 साल से उनकी सैलरी में बढ़ोतरी नहीं हुई है। पहले इंजीनियर्स ने कई महीने तक काली पट्टी बांधकर काम किया, लेकिन एयरलाइन की तरफ से कोई भी उनसे बात करने को तैयार नहीं हुआ।

    अब पूरी तरह से काम के बहिष्कार के बाद भी पीआईए के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया है। पीआईए के सीईओ ने कहा है कि राष्ट्रीय एयरलाइन पर पाकिस्तान आवश्यक सेवा (रखरखाव) अधिनियम, 1952 लागू है, जो हड़ताल या हड़ताल को अवैध बनाता है। उन्होंने इंजीनियर्स को कड़ी कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहने को कहा है।

    उधर एसएईपी का कहना है कि जब तक सीईओ के रवैये में कोई बदलाव नहीं आएगा, कोई बातचीत नहीं होगी। पीआईए के प्रवक्ता का कहना है कि आंदोलन का असली उद्देश्य एयरलाइन के निजीकरण को विफल करना है। बताया जा रहा है कि दूसरी एयरलाइन से इंजनियरिंग सहायता लेकर जल्द ही विमानों को शुरू करने की कोशिश की जा रही है।