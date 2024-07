Pakistan: 'किसी के सिर में मारी गोली तो सड़कों पर लगाए बैरिकेड्स', बलूच विरोध मार्च पर हुई गोलीबारी; 14 प्रदर्शनकारी घायल

BYC द्वारा X पर पोस्ट की गई जानकारी के अनुसार, 'अब्दुल मुतालिब बलूच को सिर में गोली लगी है और उसकी हालत गंभीर है, उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया है। मस्तुंग और अन्य स्थानों पर हुए क्रूर नरसंहार में, बलूच राष्ट्रीय सभा के कई शांतिपूर्ण प्रतिभागियों को गोली मार दी गई। बलूच लोगों पर यह क्रूर हमला बलूच नरसंहार की वास्तविकता को दर्शाता है। एक अन्य प्रतिभागी, नसीर अहमद, सालेह का बेटा, तलार चेकपॉइंट पर सेना द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसका मृत शरीर तुर्बत सिविल अस्पताल में है।'

Gwadar 📍

28july : 10AM



Marine Drive in Gwadar is completely blocked by Pakistani security forces. Security vehicles are patrolling throughout the city, and hundreds of trucks carrying army personnel in civilian clothing can be seen.#بلوچ_راجی_مُچی #BalochNationalGathering pic.twitter.com/sOO4QQ3Rca