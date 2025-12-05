'पढ़ाई जारी रखनी है तो इस्लाम कुबूल करो...', पाकिस्तान में हिंदू छात्राओं को धमकी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हिंदू छात्राओं पर मतांतरण का दबाव बनाया जा रहा है। सिंध के मीरपुर सकरो स्थित सरकारी हाई स्कूल की कुछ हिंदू छात्राओं के अभिभावकों ने बताया कि स्कूल की प्रधानाध्यापिका ने कथित तौर पर हिंदू छात्राओं को पढ़ाई जारी रखने के लिए इस्लाम धर्म अपनाने के लिए कहा था। इसे लेकर लोगों में आक्रोश है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अभिभावकों ने आरोप लगाया कि छात्राओं को कलमा पढ़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उनका आरोप है कि कलमा पढ़ने से इन्कार करने पर छात्राओं को घर भेज दिया गया। इसे लेकर सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। धार्मिक मामलों के राज्य मंत्री ने गुरुवार को सीनेट को बताया कि प्रांतीय शिक्षा मंत्री ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं।