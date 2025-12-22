'पाकिस्तान को अल्लाह ने भेजी मदद', ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुनीर को कैसा हो रहा था महसूस? खुद किया खुलासा 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दावा किया है कि मई में भारत के साथ सैन्य टकराव के दौरान देश को 'अल्लाह की मदद' मिली थी और कहा कि यह मदद भारतीय हमलों के बाद हुई भीषण लड़ाई के दिनों में महसूस हुई थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस महीने की शुरुआत में इस्लामाबाद में नेशनल उलेमा कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, मुनीर ने कहा कि भारत द्वारा 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने के बाद हुए संघर्ष के दौरान पाकिस्तान को दैवीय मदद मिली। यह ऑपरेशन पहलगाम हमले के बदले में किया गया था, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे और इसका मकसद पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना था।

'हमने अल्लाह की मदद को महसूस किया' स्थानीय टेलीविजन पर रविवार को दिखाए गए उनके भाषण की क्लिप के अनुसार, मुनीर ने कहा, "हमने इसे (ईश्वरीय मदद) महसूस किया।" भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दोनों देशों के बीच चार दिनों तक जबरदस्त भिड़ंत हुई, जिसके बाद 10 मई को दोनों पक्षों के बीच सीजफायर के लिए सहमति बनी।

मुनीर ने दी धार्मिक स्पीच मुनीर की स्पीच में धार्मिक बातों का बहुत ज्यादा जिक्र था, जिसमें आर्मी चीफ ने आज के पाकिस्तान और 1,400 साल पहले अरब इलाके में पैगंबर द्वारा बनाए गए इस्लामिक राज्य के बीच तुलना की। उन्होंने कुरान की कई आयतों का हवाला दिया और उस बात पर जोर दिया जिसे उन्होंने इस्लामिक दुनिया में पाकिस्तान का खास दर्जा बताया।

बड़ी मुस्लिम दुनिया का जिक्र करते हुए मुनीर ने कहा कि दुनिया भर में 57 इस्लामिक देश हैं, लेकिन दावा किया कि पाकिस्तान को अल्लाह ने एक खास सम्मान दिया है। मक्का और मदीना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "उनमें से, अल्लाह ने हमें हरमैन शरीफैन का रखवाला होने का सम्मान दिया है।"

तालिबान सरकार से क्या बोले मुनीर इन बातों के साथ मुनीर ने पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा चिंताओं पर भी बात की और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार से पाकिस्तान और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के बीच किसी एक को चुनने को कहा।