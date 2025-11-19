Language
    पाकिस्तान को सता रहा भारत से हमले का खौफ, आर्मी चीफ के बयान से बढ़ी ख्वाजा आसिफ की घबराहट 

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 07:44 PM (IST)

    पाकिस्तान में भारत से संभावित हमले का डर बढ़ गया है। सेना प्रमुख के बयान के बाद रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने चिंता जताई है और कहा है कि पाकिस्तान को अपनी सुरक्षा के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भारत पर दबाव डालने की अपील की है।

    Hero Image

    पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ। (फाइल)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को भारत से हमले का खौफ सता रहा है। मंगलवार को उन्होंने कहा कि भारत के साथ युद्ध की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। देश पूरी तरह अलर्ट पर है।

    पाकिस्तानी रक्षा मंत्री की ये टिप्पणी भारत के सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को '88 घंटे का ट्रेलर' कहे जाने के कुछ दिनों बाद आई है। द्विवेदी ने कहा था कि अगर हालात की मांग हुई तो सेनाएं पाकिस्तान को पड़ोसी देश के साथ जिम्मेदारी से पेश आना सिखाने के लिए तैयार हैं।

    युद्ध की संभावना से इनकार नहीं कर सकते- ख्वाजा आसिफ

    समा टीवी को दिए एक इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा, "हम किसी भी परिस्थिति में भारत की न तो उपेक्षा कर रहा हैं और न ही उस पर भरोसा कर रहे हैं। मैं भारत की ओर से किसी भी तरह के युद्ध या शत्रुतापूर्ण रणनीति की संभावना से इनकार नहीं कर सकता। हमें पूरी तरह सतर्क रहना पड़ेगा।"

    ऑपरेशन सिंदूर '88 घंटे का ट्रेलर'- जनरल उपेंद्र द्विवेदी

    उनकी यह टिप्पणी थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को '88 घंटे का ट्रेलर' कहे जाने के कुछ दिनों बाद आई है। उन्होंने जोर देकर कहा था कि अगर हालात की मांग हुई तो सशस्त्र बल पाकिस्तान को पड़ोसी देश के साथ जिम्मेदारी से पेश आना सिखाने के लिए तैयार हैं।

    दिल्ली में कार विस्फोट

    इस साल हुई कई हिंसक घटनाओं के बाद बयानों का आदान-प्रदान हुआ है। 10 नवंबर को दिल्ली में एक कार विस्फोट में 15 लोग मारे गए थे, जो पहलगाम में हुए घातक हमले के बाद भारतीय सरजमीं पर दूसरा बड़ा हमला था।

    पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं पर सामना करने के लिए तैयार- ख्वाजा आसिफ

    इस महीने की शुरुआत में, ख्वाजा आसिफ ने पहले ही ज्यादा आक्रामक रुख अपनाने का संकेत दिया था, यह दावा करते हुए कि पाकिस्तान एक साथ आने वाले खतरों का सामना करने के लिए तैयार है। एक मीडिया संस्थान से बात करते हुए उन्होंने कहा, "हम तैयार हैं; हम पूर्वी (भारत) और पश्चिमी (अफगानिस्तान) दोनों सीमाओं का सामना करने के लिए तैयार हैं। अल्लाह ने पहले दौर में हमारी मदद की थी और वह दूसरे दौर में भी हमारी मदद करेगा।"

    उन्होंने आगे कहा, "अगर वे अंतिम दौर चाहते हैं, तो हमारे पास युद्ध के अलावा कोई विकल्प नहीं है।"

    आसिफ की यह नई चेतावनी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते तनाव की पृष्ठभूमि में आई है। पिछले महीने, पाकिस्तानी सेना और तालिबान के बीच भीषण झड़पें हुईं, जिसके परिणामस्वरूप दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ। बाद में 19 अक्टूबर को तुर्कीये और कतर की मध्यस्थता से युद्धविराम हुआ।

