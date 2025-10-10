Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पाकिस्तान ने अफगान सीमा पर की बमबारी, क्या तालिबान लेगा बदला?

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 09:34 PM (IST)

    पाकिस्तान ने अफगान हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करते हुए सीमा के पास बमबारी की, जिससे तालिबान नाराज है। तालिबान ने इसे उकसावे वाला कृत्य बताया है। पूर्व अमेरिकी दूत जाल्मे खलीलजदा ने भी इस हमले पर चिंता जताई है। वहीं, पाकिस्तान ने टीटीपी के 30 आतंकियों को मार गिराने का दावा किया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    पाकिस्तान ने अफगानिस्तान सीमा पर की बमबारी। प्रतीकात्मक फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया और सीमा के पास बमबारी की। इस पर तालिबान ने नाराजगी जताई और कहा कि यह उकसावे वाला कृत्य है।

    तालिबान सरकार ने शुक्रवार को बताया कि पाकिस्तान ने अफगान हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करते हुए दोनों देशों की सीमा के निकट एक बाजार पर बमबारी की और काबुल के क्षेत्र का अतिक्रमण किया।

    पाक ने अफगान हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया

    पाक रक्षा मंत्रालय ने बयान में कहा, 'यह एक अभूतपूर्व, हिंसक और उकसावे वाला कृत्य है। हम अफगान हवाई क्षेत्र के इस उल्लंघन की कड़ी निंदा करते हैं और अपने क्षेत्र की रक्षा करना हमारा अधिकार है।' इधर, पूर्व अमेरिकी दूत जाल्मे खलीलजदा ने अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान द्वारा किए गए हमले पर ¨चता व्यक्त की और कहा कि इससे खतरा पैदा हो सकता है। आतंकी पनाहगाहों से निपटने के लिए काबुल और इस्लामाबाद के बीच बातचीत होनी चाहिए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पाकिस्तान ने 30 आतंकियों को मार गिराने का किया दावा

    पाकिस्तान की सेना ने शुक्रवार को तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के 30 आतंकियों को मार गिराने का दावा किया। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के ओरकजई जिले में एक अभियान में इन आतंकियों को ढेर किया गया। ये आतंकी अफगान सीमा से सटे ओरकजई में आठ अक्टूबर को पाकिस्तानी सैन्य काफिले पर हमले में शामिल थे। इसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक मेजर समेत 11 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। टीटीपी ने हमले की जिम्मेदारी ली थी।

    (न्यूज एजेंसी रायटर के इनपुट के साथ)