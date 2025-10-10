पाकिस्तान ने अफगान सीमा पर की बमबारी, क्या तालिबान लेगा बदला?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया और सीमा के पास बमबारी की। इस पर तालिबान ने नाराजगी जताई और कहा कि यह उकसावे वाला कृत्य है।

तालिबान सरकार ने शुक्रवार को बताया कि पाकिस्तान ने अफगान हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करते हुए दोनों देशों की सीमा के निकट एक बाजार पर बमबारी की और काबुल के क्षेत्र का अतिक्रमण किया।

पाक ने अफगान हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया

पाक रक्षा मंत्रालय ने बयान में कहा, 'यह एक अभूतपूर्व, हिंसक और उकसावे वाला कृत्य है। हम अफगान हवाई क्षेत्र के इस उल्लंघन की कड़ी निंदा करते हैं और अपने क्षेत्र की रक्षा करना हमारा अधिकार है।' इधर, पूर्व अमेरिकी दूत जाल्मे खलीलजदा ने अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान द्वारा किए गए हमले पर ¨चता व्यक्त की और कहा कि इससे खतरा पैदा हो सकता है। आतंकी पनाहगाहों से निपटने के लिए काबुल और इस्लामाबाद के बीच बातचीत होनी चाहिए।