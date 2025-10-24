Language
    पेशावर बम धमाके में तीन पुलिसकर्मियों की मौत, पुलिस चेकपोस्ट को निशाना बनाकर फेंका गया था बम

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 07:51 PM (IST)

    पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हुए दोहरे बम धमाकों में एक वरिष्ठ अधिकारी समेत तीन पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। पहला विस्फोट गुलमीना पुलिस चेकपोस्ट पर हुआ, जिसके बाद एसपी असद जुबैर की गाड़ी को निशाना बनाया गया। हमले में एसपी जुबैर और दो अन्य पुलिस अधिकारियों की जान चली गई। मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी ने घटना की निंदा की है और रिपोर्ट मांगी है।

    पेशावर में बम धमाके में तीन पुलिसकर्मी मारे गए। प्रतीकात्मक फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में शुक्रवार को हुए दो विस्फोटों में वरिष्ठ अधिकारी सहित तीन पुलिसकर्मी मारे गए और एक अन्य अधिकारी घायल हो गया। पहला विस्फोट गुलमीना पुलिस चेकपोस्ट को निशाना बनाकर किया गया।

    पेशावर में बम धमाके में तीन पुलिसकर्मी मारे गए

    विस्फोट की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक (एसपी) असद जुबैर पुलिस बल के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हुए। उनकी गाड़ी पर रिमोट कंट्रोल से बम फेंका गया, जिससे एसपी जुबैर और दो अन्य पुलिस अधिकारियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य अधिकारी घायल हो गया।

    एसपी जुबैर सहित अधिकारियों की मौत

    घायल पुलिसकर्मी को पास के अस्पताल ले जाया गया। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। अभी तक किसी भी समूह ने विस्फोटों की जिम्मेदारी नहीं ली है। इस बीच, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी ने विस्फोटों की कड़ी निंदा की और पुलिस महानिरीक्षक से रिपोर्ट मांगी है।

    (न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)