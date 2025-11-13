'अफगानी नागरिकों का हाथ...' अफगानिस्तान पर फिर भड़का पाकिस्तान

'अफगानी नागरिकों का हाथ...' अफगानिस्तान पर फिर भड़का पाकिस्तान
पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद और वाना कैडेट कॉलेज पर हुए हमलों में अफगान नागरिकों के शामिल होने की बात कही है। सुरक्षा एजेंसियों ने इस्लामाबाद विस्फोट के सिलसिले में कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। वहीं, अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने शांति वार्ता टूटने के लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराया और संप्रभुता के उल्लंघन का आरोप लगाया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान में इस हफ्ते हुए दो आत्मघाती हमलों में अफगान नागरिकों का हाथ होने की बात सामने आई है। गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने गुरुवार को कहा कि इस्लामाबाद बम विस्फोट में शामिल आत्मघाती हमलावर एक अफगान नागरिक था।
राजधानी के जी-11 इलाके में मंगलवार को अदालत के प्रवेश द्वार के पास आत्मघाती हमले में 12 लोगों की मौत हो गई थी।नकवी ने गुरुवार को सीनेट में बताया कि अधिकारियों ने हमलावरों के साथ-साथ इस्लामाबाद बम विस्फोट में शामिल अन्य लोगों की पहचान की है।
अफगान नागरिकों का आतंकी हमलों में हाथ
उन्होंने कहा कि इस हफ्ते दक्षिण वजीरिस्तान में वाना कैडेट कालेज पर हुए हमले में शामिल आत्मघाती हमलावर भी अफगानिस्तान के थे। कालेज के मुख्य द्वार पर सोमवार को आत्मघाती हमलावर द्वारा विस्फोट किए जाने से छह लोग घायल हो गए थे।
इस बीच, जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, सुरक्षा एजेंसियों ने इस्लामाबाद में हुए आत्मघाती विस्फोट के सिलसिले में दो संदिग्धों, एक हैंडलर और एक सूत्रधार को गिरफ्तार किया है। सूत्रधार को रावल¨पडी से, जबकि हैंडलर को खैबर पख्तूनख्वा से हिरासत में लिया गया। सूत्रों ने बताया कि हमले से पहले दोनों ने कई बार न्यायिक परिसर का जायजा लिया था।
शांति वार्ता असफल होने के पीछे पाक का हाथ: अफगानिस्तान
एएनआइ के अनुसार, अफगानिस्तान तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने गुरुवार को सीमा पर कई दिनों तक चली झड़पों के बाद हाल ही में हुई शांति वार्ता की विफलता के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने इस्लामाबाद की मांगों को अवास्तविक और अनुचित बताया।
उन्होंने पाकिस्तान पर अफगानिस्तान की संप्रभुता का बार-बार उल्लंघन करने और अपनी आंतरिक सुरक्षा विफलताओं का दोष दूसरे पर मढ़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों में इस्लामाबाद द्वारा बार-बार संप्रभुता के उल्लंघन के कारण दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है।
