आपरेशन सिंदूर के दौरान घुटने टेकने वाला पाकिस्तान शेखी बघारने से नहीं आ रहा बाज, पाक सेना ने चीनी हथियारों का किया गुणगान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आपरेशन सिंदूर के दौरान घुटने टेकने पर मजबूर हुआ पाकिस्तान शेखी बघारने से बाज नहीं आ रहा है। अब पाकिस्तान की सेना ने चीन के हथियारों का गुणगान किया है।

पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने दावा किया है कि मई में भारत के साथ संघर्ष के दौरान तैनात चीनी हथियार प्रणाली ने असाधारण प्रदर्शन किया था।

पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता ने किया दावा

डान की रिपोर्ट में मंगलवार को बताया गया कि चौधरी ने पिछले सप्ताह ब्लूमबर्ग के साथ साक्षात्कार में यह दावा किया। उन्होंने भारत के इस दावे का भी खंडन किया कि संघर्ष के दौरान पाकिस्तान ने कम से कम एक दर्जन सैन्य विमान खो दिए।