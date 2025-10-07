Language
    आपरेशन सिंदूर के दौरान घुटने टेकने वाला पाकिस्तान शेखी बघारने से नहीं आ रहा बाज, पाक सेना ने चीनी हथियारों का किया गुणगान

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 10:48 PM (IST)

    आपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के घुटने टेकने के बाद भी वह शेखी बघारना बंद नहीं कर रहा है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने दावा किया है कि मई में भारत के साथ संघर्ष के दौरान चीनी हथियारों ने अद्भुत प्रदर्शन किया। उन्होंने भारत के इस दावे का भी खंडन किया कि संघर्ष के दौरान पाकिस्तान ने एक दर्जन सैन्य विमान खो दिए।

    पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता ने किया दावा

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आपरेशन सिंदूर के दौरान घुटने टेकने पर मजबूर हुआ पाकिस्तान शेखी बघारने से बाज नहीं आ रहा है। अब पाकिस्तान की सेना ने चीन के हथियारों का गुणगान किया है।

    पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने दावा किया है कि मई में भारत के साथ संघर्ष के दौरान तैनात चीनी हथियार प्रणाली ने असाधारण प्रदर्शन किया था।

    डान की रिपोर्ट में मंगलवार को बताया गया कि चौधरी ने पिछले सप्ताह ब्लूमबर्ग के साथ साक्षात्कार में यह दावा किया। उन्होंने भारत के इस दावे का भी खंडन किया कि संघर्ष के दौरान पाकिस्तान ने कम से कम एक दर्जन सैन्य विमान खो दिए।

    भारत ने छह-सात मई को शुरू किया था आपरेशन सिंदूर

    उपप्रधानमंत्री इशाक डार ने कहा था कि पाकिस्तान की वायुसेना ने मई के संघर्ष के दौरान चीनी जे-10सी लड़ाकू विमान का उपयोग किया। गौरतलब है कि भारत ने छह- सात मई को आपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसका लक्ष्य पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकी ढांचे को नष्ट करना था। भारत और पाकिस्तान ने 10 मई को चार दिनों तक ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद संघर्ष समाप्त करने पर सहमति जताई थी।

    (न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)