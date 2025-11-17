पाकिस्तानी सेना ने उत्तरी वजीरिस्तान में नमाज के दौरान मस्जिद पर की बमबारी, दो पश्तून नागरिकों की मौत; फैला आक्रोश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में स्थित एक मस्जिद पर नमाज के दौरान पाकिस्तानी सेना द्वारा कथित तौर पर बमबारी की गई, जिसमें दो पश्तून नागरिक घायल हो गए। पश्तून तहफुज मूवमेंट (पीटीएम) हालैंड द्वारा जारी एक बयान में यह जानकारी सामने आई है।

इस हमले से व्यापक आक्रोश फैल गया।पीटीएम हालैंड ने हमले की निंदा करते हुए इसे धार्मिक पवित्रता और मानवीय गरिमा पर सीधा हमला बताया। समूह ने इसे दशकों से चले आ रहे उत्पीड़न का नया उदाहरण करार दिया। साथ ही आरोप लगाया कि पश्तून क्षेत्रों को बार-बार युद्ध के लिए परीक्षण स्थल में बदल दिया गया है।

क्या चेतावनी दी ? बयान में कहा गया है, ''मस्जिद, घर, स्कूल, गांव कुछ भी सुरक्षित नहीं है।'' उन्होंने कहा कि सरकार यह स्पष्ट करे कि मस्जिद पर बमबारी किस कानून के तहत की गई। संगठन ने यह भी दावा किया कि यह हमला पश्तून समुदायों के खिलाफ व्यवस्थित हिंसा के एक पैटर्न को दर्शाता है।