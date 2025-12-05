पाकिस्तान में अब सेना और इमरान खान में ठनी, पूर्व पीएम पर लगा सशस्त्र बलों के खिलाफ हमले की साजिश रचने का आरोप

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर मीडिया के जरिए सशस्त्र बलों पर एक सुनियोजित हमले की योजना बनाने का आरोप लगाया। साथ ही उन्हें मानसिक रूप से बीमार बताया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सेना की मीडिया शाखा के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने चेतावनी दी कि इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। चौधरी ने कहा, ''यह खतरा एक भ्रमित व्यक्ति की मानसिकता से उपजा है, जो अपने अहंकार का गुलाम बन गया है और सोचता है कि उसकी इच्छाएं सरकार की इच्छाओं से बड़ी हैं।''

चौधरी ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और उसके जेल में बंद नेता द्वारा कथित सेना-विरोधी बयान पर विस्तार से बात करते हुए कहा, ''यह मेरे लिए थोड़ा अजीब होगा, लेकिन वह व्यक्ति जो बयान दे रहा है वह अब राजनीति से जुड़ा नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बन गया है।''