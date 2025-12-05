पाकिस्तान में अब सेना और इमरान खान में ठनी, पूर्व पीएम पर लगा सशस्त्र बलों के खिलाफ हमले की साजिश रचने का आरोप
पाकिस्तान में सेना और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बीच टकराव बढ़ गया है। इमरान खान पर सशस्त्र बलों पर हमले की साजिश रचने का आरोप लगा है, जिससे देश ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर मीडिया के जरिए सशस्त्र बलों पर एक सुनियोजित हमले की योजना बनाने का आरोप लगाया। साथ ही उन्हें मानसिक रूप से बीमार बताया।
सेना की मीडिया शाखा के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने चेतावनी दी कि इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। चौधरी ने कहा, ''यह खतरा एक भ्रमित व्यक्ति की मानसिकता से उपजा है, जो अपने अहंकार का गुलाम बन गया है और सोचता है कि उसकी इच्छाएं सरकार की इच्छाओं से बड़ी हैं।''
चौधरी ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और उसके जेल में बंद नेता द्वारा कथित सेना-विरोधी बयान पर विस्तार से बात करते हुए कहा, ''यह मेरे लिए थोड़ा अजीब होगा, लेकिन वह व्यक्ति जो बयान दे रहा है वह अब राजनीति से जुड़ा नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बन गया है।''
उन्होंने कहा, ''अगर कोई अपने अहंकार, भ्रम या स्वार्थ के लिए सशस्त्र बलों और उसके नेतृत्व पर हमला करता है, तो हम उसका डटकर मुकाबला करेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए।''
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
