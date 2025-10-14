Language
    'अफगानिस्तान के साथ संबंध निलंबित', बॉर्डर पर सैनिकों की भिड़ंत के बाद पाकिस्तान का बड़ा बयान

    By Digital Desk Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 10:00 PM (IST)

    पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इस्लामाबाद और काबुल के बीच रिश्ते निलंबित हैं। यह बयान अफगानिस्तान में पाकिस्तानी एयरस्ट्राइक और उसके बाद अफगान बलों द्वारा पाकिस्तानी सैनिकों को मारने की घटना के बाद आया है। मंत्री ने अफगानिस्तान पर आतंकी संगठनों को शरण देने का आरोप भी लगाया है। भारत के साथ भी पाकिस्तान के रिश्ते तनावपूर्ण हैं।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत के बाद अफगानिस्तान के हाथों भी संघर्ष में मुंह की खाने वाले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस्लामाबाद और काबुल के बीच संबंध निलंबित हैं। दोनों देशों के बीच फिलहाल कोई संबंध नहीं है।

    उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान की ओर से नौ अक्टूबर को अफगानिस्तान में काबुल समेत कई जगहों पर एयरस्ट्राइक की गई थी। इसका बदला लेने के लिए सप्ताहांत के दौरान अफगान बलों ने कई पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर हमले किए और 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया था। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में 200 से ज्यादा सैनिकों और आतंकियों को ढेर करने का दावा किया था।

    'अभी गतिरोध की स्थिति'

    जबकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद गत मई में भारत के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। डॉन अखबार के अनुसार, जियो न्यूज के एक कार्यक्रम में सोमवार को रक्षा मंत्री ख्वाजा ने कहा, 'अभी गतिरोध की स्थिति है। आप कह सकते हैं कि कोई सक्रिय शत्रुता नहीं है, लेकिन माहौल शत्रुतापूर्ण है। आज की स्थिति में प्रत्यक्ष या परोक्ष कोई संबंध नहीं है।'

    उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच दुश्मनी किसी भी समय फिर से शुरू हो सकती है। हम पूरी तरह सतर्क हैं। रक्षा मंत्री ने अफगानिस्तान पर कई आतंकी संगठनों को शरण लेने का आरोप लगाया है। आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के सरगना नूर वाली महसूद की अफगानिस्तान में मौजूदगी के बारे में पूछे जाने पर ख्वाजा आसिफ ने कहा, 'जिन्होंने हमें निशाना बनाया, हमने उनके क्षेत्र में उन्हें निशाना बनाया।'