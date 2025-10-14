'अफगानिस्तान के साथ संबंध निलंबित', बॉर्डर पर सैनिकों की भिड़ंत के बाद पाकिस्तान का बड़ा बयान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत के बाद अफगानिस्तान के हाथों भी संघर्ष में मुंह की खाने वाले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस्लामाबाद और काबुल के बीच संबंध निलंबित हैं। दोनों देशों के बीच फिलहाल कोई संबंध नहीं है।

उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान की ओर से नौ अक्टूबर को अफगानिस्तान में काबुल समेत कई जगहों पर एयरस्ट्राइक की गई थी। इसका बदला लेने के लिए सप्ताहांत के दौरान अफगान बलों ने कई पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर हमले किए और 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया था। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में 200 से ज्यादा सैनिकों और आतंकियों को ढेर करने का दावा किया था।

'अभी गतिरोध की स्थिति' जबकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद गत मई में भारत के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। डॉन अखबार के अनुसार, जियो न्यूज के एक कार्यक्रम में सोमवार को रक्षा मंत्री ख्वाजा ने कहा, 'अभी गतिरोध की स्थिति है। आप कह सकते हैं कि कोई सक्रिय शत्रुता नहीं है, लेकिन माहौल शत्रुतापूर्ण है। आज की स्थिति में प्रत्यक्ष या परोक्ष कोई संबंध नहीं है।'