    पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हुआ सीजफायर, 48 घंटे के लिए रुकी गोलीबारी; क्या संघर्ष हो जाएगा समाप्त?

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 07:03 PM (IST)

    पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जारी संघर्ष विराम पर सहमति बन गई है। दोनों देश 48 घंटों के लिए सीजफायर पर राजी हो गए हैं। हालिया झड़पों में दोनों देशों के सैनिकों के बीच भारी नुकसान हुआ है, जिसमें दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर गोलीबारी के आरोप लगाए हैं। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है, जबकि पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में अफगान सैनिकों को मारने का दावा किया है।

    पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हुआ सीजफायर (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पिछले कई दिनों से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चालू संघर्ष अब समाप्त हो गया है। दोनों देश 48 घंटों के लिए सीजफायर करने के लिए राजी हो गए हैं। दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई झड़पों में दर्जनों लोगों की मौत हुई है।

    इन झड़पों के दौरान दोनों देशों ने एक-दूसरे पर गोलीबारी करने का आरोप लगाया था। झड़पें पाकिस्तान के चमन जिले और अफगनिस्तान से स्पिन बोल्डक जिले के बीच हुईं। अफगानिस्तान ने दावा किया कि उसके ऑपरेशन में 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, जबकि पाकिस्तान का कहना है कि उसने 200 से अधिक अफगान सैनिकों को मार गिराया है और उसके 23 सैनिक मारे गए हैं।

    अफगानिस्तान का पाकिस्तान पर आरोप

    अफगान तालिबान ने कहा कि पाकिस्तान ने बुधवार सुबह कंधार प्रांत के स्पिन बोल्डक जिले में हमला किया, जिसमें 12 नागरिक मारे गए और 100 से अधिक घायल हुए। तालिबान प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने सोशल मीडिया पर लिखा, "पाकिस्तानी बलों ने हल्के और भारी हथियारों से हमला किया, जिसके बाद अफगान सेना को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी।"

    मुजाहिद ने दावा किया कि अफगान बलों ने कई 'पाकिस्तानी सैनिकों' को मार गिराया, उनकी चौकियां और टैंक कब्जें में ले लिए। साथ ही, तालिबान ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें कथित तौर पर मारे गए पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मियों के शव दिखाए गए।