    पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच फिर भड़का संघर्ष, दोनों देशों ने एक-दूसरे पर लगाए संघर्ष विराम के उल्लंघन के आरोप

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 10:46 PM (IST)

    पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर फिर से संघर्ष शुरू हो गया है, जिसमें दोनों देश एक-दूसरे पर संघर्ष विराम के उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं। तालिबा ...और पढ़ें

    Hero Image

    पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संघर्ष। (रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तानी और अफगानिस्तान के बीच चमन सीमा पर भारी गोलीबारी की सूचना मिली है। इस संघर्ष में पांच लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। चमन सीमा क्रॉसिंग, जिसे मैत्री द्वार के नाम से भी जाना जाता है, बलूचिस्तान प्रांत को अफगानिस्तान के कंधार से जोड़ती है। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर शुक्रवार देर रात संघर्ष को भड़काने का आरोप लगाया।

    पाकिस्तानी अधिकारियों ने कहा कि अफगान बलों ने बदानी इलाके में मोर्टार दागे थे, जबकि अफगान तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने दावा किया कि स्पिन बोल्डक पर हमला पाकिस्तान ने किया था।

    संघर्ष की शुरुआत दोनों देशों के बीच शांति वार्ता के नए दौर के लगभग एक हफ्ते बाद हुई, जो बिना किसी सफलता के समाप्त हो गई। हालांकि दोनों पक्ष अपने नाजुक युद्धविराम को जारी रखने पर सहमत हुए थे। पिछले सप्ताहांत सऊदी अरब में हुई वार्ता, अक्टूबर में हुई घातक सीमा झड़पों के बाद तनाव कम करने के लिए कतर, तुर्किये और सऊदी अरब द्वारा आयोजित बैठकों की श्रृंखला में नवीनतम थी।

    पीटीआई के अनुसार, चमन-कंधार राजमार्ग पर भी लड़ाई की खबरें हैं, लेकिन इनकी पुष्टि नहीं हो सकी है। क्वेटा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की कि गोलीबारी रात करीब 10 बजे शुरू हुई और देर रात तक जारी रही। चमन जिला अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक ने बताया कि एक महिला समेत तीन घायलों को अस्पताल लाया गया है। पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा और विदेश कार्यालय की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

    (समाचार एजेंसी रॉयटर्स के इनपुट के साथ)

     