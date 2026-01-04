Language
    पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में 4 पुलिसकर्मियों की हत्या, मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने बरसाईं गोलियां

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 08:27 PM (IST)

    खैबर पख्तूनख्वा में पुलिसकर्मियों पर हमला (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में दो अलग-अलग गोलीबारी की घटनाओं में अज्ञात बंदूकधारियों ने चार पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी। ये घटनाएं लक्की मारवत और बन्नू जिलों में हुईं।

    लक्की मारवत पुलिस के प्रवक्ता के अनुसार, सराय नौरंग शहर में अज्ञात मोटरसाइकिल सवार ने गोलीबारी की, जिसमें ड्यूटी पर तैनात तीन यातायात अधिकारी मारे गए। हमलावर मौके से फरार हो गए।

    दूसरी घटना में, मंदान इलाके में गोलीबारी की घटना में एक जवान मारा गया। वह जवना घर से मंदान पुलिस स्टेशन में ड्यूटी पर रिपोर्ट करने जा रहा था, तभी हथियारबंद लोगों ने गोलियां चलाईं, जिससे उसकी मौत हो गई। (समाचार एजेंसी पीटाई के इनपुट के साथ)