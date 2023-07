पाकिस्तान: लाहौर में दर्दनाक हादसा, घर में मौजूद 10 लोगों की जलकर मौत; कंप्रेसर फटने से लगी थी आग

पाकिस्तान के लाहौर में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। लाहौर में बुधवार को एक घर में भीषण आग लगने से छह बच्चों सहित एक ही परिवार के 10 लोगों की जलकर मौत हो गई। बचाव अधिकारियों ने यह जानकारी दी। जियो न्यूज चैनल की रिपोर्ट के अनुसार यह घटना लाहौर के भाटी गेट इलाके में तड़के हुई जब एक रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर फट गया।

पाकिस्तान: लाहौर में दर्दनाक हादसा, घर में मौजूद 10 लोगों की जलकर मौत (फोटो एपी)

लाहौर, एजेंसी। पाकिस्तान के लाहौर में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। लाहौर में बुधवार को एक घर में भीषण आग लगने से छह बच्चों सहित एक ही परिवार के 10 लोगों की जलकर मौत हो गई। बचाव अधिकारियों ने यह जानकारी दी। रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर फटने से लगी आग जियो न्यूज चैनल की रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना लाहौर के भाटी गेट इलाके में तड़के हुई, जब एक रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर फट गया। इस दौरान घर में भीषण आग लग गई, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई। बचाव अधिकारियों ने बताया कि घर में धुआं बाहर निकलने के लिए कोई वेंटिलेशन नहीं था। घर में मौजूद 10 सदस्यों की हुई मौत बता दें कि घर में जिस वक्त आग लगी, उस दौरान परिवार के दस सदस्यों घर में मौजूद थे। इसमें एक व्यक्ति और उसकी पत्नी, दो अन्य महिलाएं, पांच बच्चे और एक सात महीने का शिशु भी था। 10 लोगों की आग में जलने से मौत हो गई। पंजाब के अंतरिम मुख्यमंत्री ने दिए जांच के आदेश बचाव अधिकारियों ने बताया कि परिवार का एक सदस्य इमारत से कूदकर आग से बचने में कामयाब रहा। बचाव दल ने कहा कि इमारत पूरी तरह से जल गई, जिसे दमकल की गाड़ियों की मदद से बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पंजाब के अंतरिम मुख्यमंत्री मोहसिन नकवी ने घटना की व्यापक जांच के आदेश दिए हैं।

Edited By: Mohd Faisal