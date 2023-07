Pakistan: चौतरफा आलोचना का सामना कर रहे ख्वाजा आसिफ, विपक्षी महिला सांसदों के लिए की थी विवादित टिप्पणी

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणी की पीटीआई के शीर्ष नेतृत्व महिला अधिकार कार्यकर्ताओं और संगठनों ने निंदा की। साथ ही उन्होंने जमकर हंगामा भी किया। पीटीआई के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने ख्वाजा आसिफ की टिप्पणी की शर्मनाक करार दिया। वहीं सांसद ज़ारका सुहरवर्दी तैमूर ने कहा कि मैं ऐसे वरिष्ठ राजनीतिक लोगों द्वारा इस्तेमाल की जा रही भाषा से चिंतित हूं।

चौतरफा आलोचना का सामना कर रहे ख्वाजा आसिफ (फाइल फोटो)

