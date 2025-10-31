Language
    अफगानिस्तान से तनाव का असर: महंगाई से रो रहा पाकिस्तान, प्याज 220 रुपये किलो; टमाटर भी हुआ लाल

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 07:00 AM (IST)

    अफगानिस्तान के साथ तनावों के चलते पाकिस्तान में सीमापार से होनेवाला व्यापार ठप पड़ गया। इसका नतीजा ये हुआ कि देश की वित्तीय राजधानी कराची में प्याज के दाम आसमान छूने लगे। फिलहाल, कराची के लोगों को 220 रुपये प्रति किलो की दर से प्याज खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है। ये हाल अन्य सब्जियों के भी हैं, जो अफगानिस्तान से आती हैं।

    अफगानिस्तान से तनाव का असर पाकिस्तान में रोजमर्रा की चीजों पर  (फोटो- रॉयटर)

    पीटीआई, कराची। अफगानिस्तान के साथ तनावों के चलते पाकिस्तान में सीमापार से होनेवाला व्यापार ठप पड़ गया। इसका नतीजा ये हुआ कि देश की वित्तीय राजधानी कराची में प्याज के दाम आसमान छूने लगे।

    फिलहाल, कराची के लोगों को 220 रुपये प्रति किलो की दर से प्याज खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है। ये हाल अन्य सब्जियों के भी हैं, जो अफगानिस्तान से आती हैं। टमाटर भी 600-700 रुपये किलो के दाम पर पहुंच गया था और ईरान से टमाटर आयात करने के बाद इसकी कीमतें 200 रुपये पर आकर रुकी हैं।

    थोक विक्रेताओं का कहना है कि प्याज के दामों में आनेवाले दिनों में भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मांग और आपूर्ति में भारी अंतर की वजह से दाम ऊंचे बने रहेंगे। वित्तीय विशेषज्ञ मलिक बोस्तान ने कहा कि सब्जियां खराब होनेवाली चीजें हैं। जैसे ही इनकी कमी होती है, दाम बढ़ने लगते हैं।

    दिलचस्प ये है कि कराची के कमिश्नर की तरफ से जारी आधिकारिक दामों से बाजार के मूल्य मेल नहीं खाते। प्याज का आधिकारिक दाम 104 रुपये किलो है, जबकि बाजार में ये 220 रुपये किलो की दर पर मिल रहे हैं।

     

    थोक विक्रेता हाजी शाहजहां ने कहा कि अफगानिस्तान सीमा पर तनाव से माल आसानी से पाकिस्तान नहीं आ पा रहा है। साथ ही ईरान में भी भाव ऊंचे बने हुए हैं। पाकिस्तान में दो अक्टूबर को जारी हुए सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स के मुताबिक अन्य शहरों में भी प्याज 55 से 140 रुपये किलो के भाव चल रहे थे।