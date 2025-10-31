अफगानिस्तान से तनाव का असर: महंगाई से रो रहा पाकिस्तान, प्याज 220 रुपये किलो; टमाटर भी हुआ लाल

पीटीआई, कराची। अफगानिस्तान के साथ तनावों के चलते पाकिस्तान में सीमापार से होनेवाला व्यापार ठप पड़ गया। इसका नतीजा ये हुआ कि देश की वित्तीय राजधानी कराची में प्याज के दाम आसमान छूने लगे। फिलहाल, कराची के लोगों को 220 रुपये प्रति किलो की दर से प्याज खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है। ये हाल अन्य सब्जियों के भी हैं, जो अफगानिस्तान से आती हैं। टमाटर भी 600-700 रुपये किलो के दाम पर पहुंच गया था और ईरान से टमाटर आयात करने के बाद इसकी कीमतें 200 रुपये पर आकर रुकी हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

थोक विक्रेताओं का कहना है कि प्याज के दामों में आनेवाले दिनों में भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मांग और आपूर्ति में भारी अंतर की वजह से दाम ऊंचे बने रहेंगे। वित्तीय विशेषज्ञ मलिक बोस्तान ने कहा कि सब्जियां खराब होनेवाली चीजें हैं। जैसे ही इनकी कमी होती है, दाम बढ़ने लगते हैं।

दिलचस्प ये है कि कराची के कमिश्नर की तरफ से जारी आधिकारिक दामों से बाजार के मूल्य मेल नहीं खाते। प्याज का आधिकारिक दाम 104 रुपये किलो है, जबकि बाजार में ये 220 रुपये किलो की दर पर मिल रहे हैं।