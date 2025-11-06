Language
    'आसिम मुनीर को सत्ता की लालसा, वो कुछ भी करने को तैयार', इमरान खान ने पाक सेना प्रमुख को बताया मानसिक रोगी

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 03:01 AM (IST)

    पाकिस्तान के सेना प्रमुखफील्डमार्शलआसिममुनीर पर ताजा हमला बोलते हुए जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने उन्हें देश के इतिहास का सबसे दमनकारी तानाशाह और मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति बताया है।  

    सत्ता की लालसा में मुनीर कुछ भी करने को तैयार : इमरान खान (फाइल फोटो)

    पीटीआई, लाहौरपाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर ताजा हमला बोलते हुए जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने उन्हें देश के इतिहास का सबसे दमनकारी तानाशाह और मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति बताया है।

    73 वर्षीय पूर्व क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान अगस्त 2023 से कई मामलों में जेल में हैं। इमरान खान ने एक्स पोस्ट में कहा, मुनीर के शासन में अत्याचार अभूतपूर्व है। सत्ता की लालसा में मुनीर कुछ भी करने को तैयार हैं।''

    खान ने इस्लामाबाद में सुरक्षाकर्मियों द्वारा सीधी गोलीबारी में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या और मुरीदके में तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान पर पुलिस की कार्रवाई का जिक्र किया।

    उन्होंने कहा कि नौ मई, 26 नवंबर और मुरीदके की घटनाएं सत्ता के अंधाधुंध इस्तेमाल के सबसे बुरे उदाहरण हैं। निहत्थे नागरिकों पर अंधाधुंध गोलीबारी ऐसी चीज है, जिसकी कोई भी सभ्य समाज कल्पना भी नहीं कर सकता। किसी भी अन्य युग में महिलाओं के खिलाफ ऐसी क्रूरता नहीं देखी गई।

     

    इमरान खान ने कहा कि उनकी पत्नी बुशरा बीबी को उन पर दबाव बनाने के लिए एकांत कारावास में रखा गया है। उन्होंने शहबाज सरकार पर भी निशाना साधा और कहा, ''एक कठपुतली सरकार के साथ बातचीत करना निरर्थक है जब उसका प्रधानमंत्री मैं पहले पूछूंगा, फिर जवाब दूंगा की नीति पर काम करता है।''