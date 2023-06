Pakistan: जबरन गुरुद्वारे में घुसे उपद्रवी, गुरु ग्रंथ साहिब से की बेअदबी; चश्मदीदों ने सुनाई आपबीती

सिंध प्रांत के सख्खर शहर में सिंह सभा गुरुद्वारे में गुरुवार को उपद्रवी जबरन घुस आए। उपद्रवियों ने गुरुद्वारे में मौजूद स्थानीय हिंदू और सिखों के साथ गालीगलौज किया। गुरुद्वारे के रागी अजय सिंह ने बताया कि मैं कीर्तन कर रहा था। तभी लाउडस्पीकर की आवाज कम हो गई और अफरातफरी मच गई। अल्पसंख्यक पाकिस्तान में खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।

सिंध प्रांत के सख्खर शहर में सिंह सभा गुरुद्वारे में उपद्रवियों ने जबरन कीर्तन का बंद करा दिया।

Your browser does not support the audio element.

इस्लामाबाद, एएनआइ। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सख्खर शहर में सिंह सभा गुरुद्वारे में गुरुवार को उपद्रवी जबरन घुस आए। उपद्रवियों ने संतों से गालीगलौज की और जबरन कीर्तन का बंद करा दिया। गुरुद्वारे में मौजूद स्थानीय हिंदू और सिखों ने आरोप लगाया कि उपद्रवियों ने गुरु ग्रंथ साहिब से भी बेअदबी की। आरोप है कि पुलिस को सौंपे गए उपद्रवियों को बिना जांच और पूछताछ के छोड़ दिया गया। पाकिस्तान में असुरक्षित महसूस कर रहे अल्पसंख्यक: अजय सिंह गुरुद्वारे के रागी अजय सिंह ने बताया कि मैं कीर्तन कर रहा था। तभी लाउडस्पीकर की आवाज कम हो गई और अफरातफरी मच गई। मुझे बताया गया कि कुछ लोगों ने जबरन कीर्तन बंद करा दिया। अल्पसंख्यक पाकिस्तान में खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कई जगहों पर सिख पर हुए हमले गत 24 जून को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के पेशावर शहर के यकातूत क्षेत्र में सशस्त्र बाइक सवारों ने सिख दुकान मनमोहन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इससे एक दिन पूर्व पेशावर में एक अन्य सिख तरलोक सिंह पर भी हमला हुआ था। एनजीओ यूनाइटेड सिख ने हमलों की निंदा करते हुए ट्वीट किया कि यूनाइटेड सिख अन्य सिख प्रतिनिधियों के साथ अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए राज्य विभाग के हस्तक्षेप की मांग करने के लिए पाकिस्तान के वाणिज्य दूतावास से मुलाकात करेंगे।

Edited By: Piyush Kumar