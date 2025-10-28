मरियम नवाज को सता रहा जान का खतरा, पाकिस्तान सरकार और TLP के बीच तनाव बढ़ने से हमले की आशंका

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान की पंजाब पुलिस ने मुख्यमंत्री मरियम नवाज की सुरक्षा में तैनात कर्मियों की स्क्रीनिंग शुरू की है। तहरीक ए लब्बैक पाकिस्तान (टीएलपी) की तरफ से आतंकी हमले की धमकियों के मद्देनजर ये कवायद की जा रही है।

पंजाब की पहली महिला मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने भी सार्वजनिक कार्यक्रमों को सीमित कर दिया है। साथ ही कैबिनेट के कुछ वरिष्ठ सदस्यों की सुरक्षा भी बढ़ाई जा रही है। टीएलपी पर सरकार की सख्ती के बाद कट्टरपंथी दल ने ये धमकियां दी हैं।

बता दें कि 10 अक्टूबर को लाहौर से 60 किलोमीटर दूर मुरीदके में टीएलपी समर्थकों और पुलिस के बीच हुई झड़प में 16 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 1600 से ज्यादा घायल हो गए थे। सुरक्षाकर्मियों की हो रही स्क्रीनिंग अधिकारियों ने बताया कि स्क्रीनिंग प्रक्रिया में शरीफ परिवार के घर से लेकर कार्यालय तक तैनात सभी सुरक्षा कर्मी शामिल होंगे। इसमें ये देखा जाएगा कि किसी सुरक्षाकर्मी की टीएलपी जैसे संगठनों से किसी तरह की नजदीकी या उसकी विचारधारा का प्रभाव तो नहीं है। खुफिया इनपुट मिलने के बाद ये प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है। पंजाब के गवर्नर सरमान तासीर की हत्या के बाद उठी चिंताओं को देखते हुए ये कवायद की जा रही है।

टीएलपी से खौफ में मरियम नवाज बता दें कि 2011 में पीपीपी के तासीर की उनके ही अंगरक्षकों ने हत्या कर दी थी। आरोपित मुंताज कादरी ने स्वीकार किया था कि वह टीएलपी की विचारधारा से प्रभावित था। बता दें कि टीएलपी पाकिस्तान में शरीया कानून लागू करना चाहती है, जबकि पाक सरकार इसे तवज्जो नहीं दे रही।

बलूचिस्तान में बम धमाके में सात सुरक्षाकर्मी घायल बलूचिस्तान के तुरबत में सोमवार को सड़क किनारे हुए घात लगाकर किए गए बम धमाके में अर्धसैनिक बल के सात जवान और एक राहगीर घायल हो गए। हमले के दौरान केच उप आयुक्त बशीर बारेच काफिले के साथ कहीं जा रहे थे।

हालांकि, हमले में उनको कोई चोट नहीं आई है। ये जवान उनकी सुरक्षा में तैनात थे और एक अन्य वाहन में सवार थे। केच के एसएसपी जोहैब मोहसिन ने डान न्यूज पोर्टल को बताया कि ये हमला प्रेस क्लब रोड पर हुआ। एक मोटरसाइकिल में बम लगाया गया था, जिसे रिमोट कंट्रोल से ब्लास्ट किया गया।