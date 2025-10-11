पाकिस्तान में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर बड़ा हमला, 7 पुलिसकर्मियों की मौत; पांच घंटे तक चली मुठभेड़

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर किए गए आत्मघाती हमले में सात पुलिसकर्मी मारे गए। फायरिंग के दौरान छह हमलावर भी मारे गए।

यह घटना शुक्रवार देर रात की है, जब हमलावरों ने विस्फोटकों से लदे एक ट्रक को पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के मुख्य द्वार से टकरा दिया, जिससे जोरदार धमाका हुआ। विस्फोट के तुरंत बाद वे परिसर में घुस गए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी।