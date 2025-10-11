Language
    पाकिस्तान में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर बड़ा हमला, 7 पुलिसकर्मियों की मौत; पांच घंटे तक चली मुठभेड़

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 05:30 PM (IST)

    पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर आत्मघाती हमले में सात पुलिसकर्मी मारे गए और 12 घायल हुए। हमलावरों ने विस्फोटकों से लदे ट्रक से गेट पर टक्कर मारी और फिर अंधाधुंध फायरिंग की। पांच घंटे चली मुठभेड़ में छह हमलावर भी मारे गए। सुरक्षा बलों ने उनके पास से आत्मघाती जैकेट और हथियार बरामद किए।

    पाकिस्तान में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर हमला (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर किए गए आत्मघाती हमले में सात पुलिसकर्मी मारे गए। फायरिंग के दौरान छह हमलावर भी मारे गए।

    यह घटना शुक्रवार देर रात की है, जब हमलावरों ने विस्फोटकों से लदे एक ट्रक को पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के मुख्य द्वार से टकरा दिया, जिससे जोरदार धमाका हुआ। विस्फोट के तुरंत बाद वे परिसर में घुस गए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी।

    पांच घंटे तक चली मुठभेड़

    पुलिसकर्मियों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हमलावरों को घेर लिया। गोलीबारी के दौरान हमलावर हथगोले फेंकते रहे। यह मुठभेड़ पांच घंटे तक चली। सुरक्षा बलों ने उनके पास से आत्मघाती जैकेट, विस्फोटक, आधुनिक हथियार और गोला-बारूद बरामद किया।

    कितने पुलिसकर्मी हुए घायल

    हमले में 12 पुलिसकर्मी घायल हुए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। हमले के वक्त ट्रेनिंग सेंटर में 200 के करीब प्रशिक्षु, प्रशिक्षक और अन्य स्टाफ मौजूद थे।