पाकिस्तान में हाफिज सईद के करीबी की दिनदहाड़े हत्या, हमलावरों ने गोलियों से भूना लश्कर का आतंकी

पीटीआई, लाहौर। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में शुक्रवार को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 28 वर्षीय आतंकी शेख मुजाहिद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि, पंजाब पुलिस ने दावा किया है कि उसका लश्कर से कोई संबंध नहीं था।

यह घटना कसूर जिले में कोट राधा किशन में हुई। यह स्थान लाहौर से 60 किलोमीटर दूर है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ईसा खान के अनुसार, शेख मुज मुजाहिद को दो गुटों के बीच हुई गोलीबारी के दौरान गोली लगी।

उन्होंने कहा कि दो प्रतिद्वंद्वी गुटों रेहान और फैजान के बीच गोलीबारी हुई। जब गोलीबारी शुरू हुई मुजाहिद अन्य लोगों के साथ मौके मौजूद था। कुछ गोलियां मुजाहिद को लगीं और वह मौके पर ही ढेर हो गया। पुलिस ने मृतक के पिता की शिकायत पर 20 से अधिक संदिग्धों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।