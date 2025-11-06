'अब युद्ध होगा...', तुर्किए में अफगान-पाक शांति वार्ता से पहले ख्वाजा आसिफ की गीदड़भभकी
तुर्किए में अफगान-पाक शांति वार्ता से पहले, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने तालिबान को सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी है, जिससे तनाव बढ़ गया है। आसिफ ने काबुल पर आतंकवादियों को शरण देने का आरोप लगाया, जबकि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर ड्रोन हमलों और आईएसआईएस को समर्थन देने का आरोप लगाया है। दोनों देशों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तुर्किए की राजधानी इस्तांबुल में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच नए सिरे से शुरू हो रही शांति वार्ता की पूर्व संध्या पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने तालिबान सरकार को एक तीखी चेतावनी जारी की है। इसमें संभावित सैन्य कार्रवाई की धमकी दी गई।
इस बयान ने तनाव को नाटकीय रूप से बढ़ा दिया है और हफ्तों से चल रही घातक सीमा झड़पों और ड्रोन हमलों को खत्म करने के राजनयिक प्रयासों पर काले बादल छा गए हैं। जब एक पत्रकार ने आसिफ से पूछा कि क्या अफगानिस्तान में तालिबान से निपटने के लिए सैन्य टकराव ही एकमात्र विकल्प है, तो उन्होंने कहा, "युद्ध होगा।"
'तालिबान ने आंखें मूंद ली हैं'
बुधवार को एक टेलीविजन इंटरव्यू के दौरान की गई यह भड़काऊ टिप्पणी, तुर्किए और कतर की मध्यस्थता में वरिष्ठ अफगान और पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडलों की तुर्किए में होने वाली बैठक से कुछ ही घंटे पहले आई है।
आसिफ ने काबुल पर आतंकवादियों को पनाह देने और सीमा पार हमलों पर आंखें मूंद लेने का भी आरोप लगाया, जबकि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की ओर से "नागरिकों पर ड्रोन युद्ध" और "आईएसआईएस आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने पर चुप्पी" की निंदा करके इस आरोप का खंडन किया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।