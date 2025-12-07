Language
    अपनी सेना पर जयशंकर की टिप्पणी से तिलमिलाया पाक, कहा- 'हम जिम्मेदार देश, सुरक्षा सेना का अधिकार'

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 11:30 PM (IST)

    विदेश मंत्री एस. जयशंकर की सेना पर टिप्पणी से पाकिस्तान नाराज है। पाकिस्तान ने कहा कि उसकी सेना सहित सभी संस्थान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण ह ...और पढ़ें

    अपनी सेना पर जयशंकर की टिप्पणी से तिलमिलाया पाक (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अपनी सेना पर भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर की टिप्पणी से तिलमिलाए पाकिस्तान ने रविवार को कहा कि सशस्त्र बलों सहित उसकी सभी संस्थाएं राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार स्तंभ हैं। शनिवार को नई दिल्ली में एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में जयशंकर ने कहा था कि भारत की अधिकांश समस्याएं पाकिस्तान की सेना से उत्पन्न होती हैं।

    अपने संबोधन में उन्होंने पाकिस्तान द्वारा आतंकवादी संगठनों को समर्थन का भी उल्लेख किया। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि जिस तरह अच्छे आतंकवादी और बुरे आतंकवादी होते हैं, उसी तरह अच्छे सैन्य नेता भी होते हैं और जो इतने अच्छे नहीं होते। ऐसा उन्होंने सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के संदर्भ में कहा।

    पाकिस्तान की तरफ से क्या जवाब आया?

    पाकिस्तान विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने जयशंकर की टिप्पणियों पर मीडिया के सवालों के जवाब में कहा, ''भारतीय विदेश मंत्री द्वारा की गई अत्यधिक भड़काऊ, निराधार और गैरजिम्मेदाराना टिप्पणियों को पाकिस्तान स्पष्ट रूप से खारिज करता है और उनकी निंदा करता है।''

    अंद्राबी ने कहा कि पाकिस्तान एक ''जिम्मेदार'' देश है और सशस्त्र बलों सहित इसकी सभी संस्थाएं ''राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार स्तंभ'' हैं। उन्होंने कहा कि मई में हुए सैन्य संघर्ष ने किसी भी आक्रमण के खिलाफ ''उचित, प्रभावी और जिम्मेदाराना तरीके'' से देश की रक्षा करने के पाकिस्तानी सेना के संकल्प को प्रदर्शित किया है। उन्होंने पाकिस्तान की राजकीय संस्थाओं और उसके नेतृत्व को बदनाम करने के ''प्रयासों'' की आलोचना की, जिसे उन्होंने ''दुष्प्रचार अभियान'' का हिस्सा बताया।

