पाकिस्तान के निवेश बोर्ड (बीओआई) के पूर्व अध्यक्ष मुहम्मद अजफर अहसन ने जैक मा की यात्रा की पुष्टि की है। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट (बीओआई) के पूर्व अध्यक्ष मुहम्मद अजफर अहसन ने द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की यात्रा की पुष्टि करते हुए कहा कि जैक मा 29 जून को लाहौर पहुंचे और 23 घंटे तक रुके। यात्रा के दौरान जैक मा ने सरकारी अधिकारियों और मीडिया से बातचीत करने से परहेज किया।

Jack Ma's Pakistan Trip: चीनी उद्यमी जैक मा (फाइल फोटो)

इस्लामाबाद, एजेंसी। चीनी अरबपति और अलीबाबा समूह के सह-संस्थापक जैक मा ने अपनी अप्रत्याशित पाकिस्तान यात्रा से पर्यवेक्षकों के बीच हलचल पैदा कर दी है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार ने यह जानकारी दी है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून पाकिस्तान में स्थित एक दैनिक अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र है। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट (बीओआई) के पूर्व अध्यक्ष मुहम्मद अजफर अहसन ने द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की यात्रा की पुष्टि करते हुए कहा कि मा 29 जून को लाहौर पहुंचे और 23 घंटे तक रुके। यात्रा के दौरान जैक मा ने सरकारी अधिकारियों और मीडिया से बातचीत करने से परहेज किया। वह एक निजी स्थान पर रह रहे थे और 30 जून को जेट एविएशन के स्वामित्व वाले वीपी-सीएमए नाम से पंजीकृत एक निजी जेट के माध्यम से वापिस चले गए। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक जैक मा की इस यात्रा का उद्देश्य गोपनीय है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए इसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। नेपाल से पाकिस्तान पहुंचे जैक मा जैक मा के साथ सात व्यापारियों का एक प्रतिनिधिमंडल भी था, जिसमें पांच चीनी नागरिक, एक डेनिश व्यक्ति और एक अमेरिकी नागरिक शामिल थे। वे हांगकांग के व्यावसायिक विमानन क्षेत्र से एक चार्टर्ड उड़ान के माध्यम से नेपाल से पाकिस्तान पहुंचे। व्यावसायिक सौदे या बैठक के संबंध में कोई पुष्टि नहीं जैक मा और उनकी टीम द्वारा पाकिस्तान में व्यापार के अवसर तलाशने के बारे में सोशल मीडिया पर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, जिनमें व्यापार केंद्रों का दौरा और प्रमुख व्यापारियों और विभिन्न वाणिज्य मंडलों के अधिकारियों के साथ बैठकें शामिल हैं। हालांकि, किसी विशिष्ट व्यावसायिक सौदे या बैठक के संबंध में कोई पुष्टि नहीं की गई है।

